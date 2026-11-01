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Achraf Hakimi a mis en pause les premières négociations concernant un nouveau contrat avec le Paris Saint-Germain, après une première prise de contact du club avec ses représentants. Le défenseur marocain se plaît toujours dans la capitale française, mais ne voit aucune urgence à prolonger.

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Hakimi temporise face à une proposition de prolongation du PSG

Hakimi réalise un début de saison exceptionnel avec le PSG. Ses performances, toujours aussi convaincantes, ont conforté son statut de pilier du projet sportif ambitieux du club.

Fort de ces performances, la direction parisienne souhaite assurer l’avenir à long terme du Marocain. Le club a récemment pris contact avec ses représentants pour sonder leur position sur un nouveau contrat.

Cette première démarche n’a toutefois pas débouché sur les discussions espérées. Selon L’Equipe, l’entourage de Hakimi a mis l’initiative du club en pause, préférant ne pas ouvrir de négociations officielles à ce stade.

Aucune urgence à signer un nouveau contrat

Cette décision de différer les discussions n’est liée ni à des exigences financières ni à la durée proposée pour le nouveau contrat. Hakimi et ses représentants estiment simplement qu’il reste largement assez de temps avant qu’un nouvel accord ne devienne nécessaire.

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Le latéral a déjà prolongé son contrat il y a deux ans, et son engagement actuel court jusqu’en juin 2029. Il ne ressent donc aucune urgence à s’asseoir à la table des négociations pour le moment.

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Le PSG souhaite prendre les devants pour conserver sur le long terme l’un de ses éléments les plus précieux. Le joueur préfère toutefois manifestement prendre son temps avant de s’engager dans un nouvel accord.

Le défenseur s’épanouit sous les ordres d’Enrique

Hakimi se trouve actuellement dans une situation particulièrement confortable dans la capitale française. Il reste indispensable à l’entraîneur Luis Enrique et continue de s’épanouir sous la direction tactique de l’Espagnol.

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Le talentueux défenseur a récemment souligné son immense influence sur le terrain en signant une performance historique, avec notamment son récent triplé lors d’une large victoire 5-1 contre Le Havre en Ligue 1.. Alors qu’il lui reste encore plusieurs années de contrat, il dispose de tous les atouts pour décider de son avenir.

Les discussions contractuelles mises en pause

Les deux parties souhaitent toujours poursuivre leur parcours commun, jusqu’ici couronné de succès. Elles n’envisagent simplement pas le même calendrier pour officialiser la prochaine étape.

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En l’absence de pression immédiate d’un côté comme de l’autre, ce dossier contractuel a peu de chances d’avancer rapidement. La situation devrait désormais rester au point mort pendant les prochains mois.