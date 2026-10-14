C’est ce que rapporte le quotidien sportif français L’Équipe. Les accusations sur lesquelles porte l’enquête ne visent toutefois pas la superstar du Real Madrid, mais Mohamed « Momo » Sanhadji, qui a longtemps été responsable de la sécurité de l’équipe de France. Sanhadji a occupé ce poste auprès des Bleus entre 2004 et 2026.

Mbappé aurait été interrogé par la police le 30 septembre dans le cadre de l’enquête. Les accusations visant Sanhadji sont multiples : il aurait fait jouer son influence dans le traitement de demandes de visa et aurait accompagné Mbappé lors d’un voyage privé au Cameroun, où il aurait assuré sa sécurité alors qu’il était encore employé par l’État. Mbappé lui aurait versé plus de 60 000 euros en 2023.

Selon le journal, Sanhadji aurait par ailleurs emprunté de l’argent à titre privé à de nombreux internationaux pour financer l’achat d’une maison. L’ancien joueur du Bayern Franck Ribéry figurerait également dans le dossier pour avoir offert à Sanhadji des vacances en Sicile.