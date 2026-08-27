Le Real Madrid a réussi à finaliser le transfert du prometteur défenseur ghanéen Oscar Nasi, afin de renforcer son effectif avant la fin de l'actuelle période de transferts estivale.

Le Real Madrid avait recruté 6 joueurs lors de ce mercato : Bernardo Silva, Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Yan Diomandé, Ibrahima Konaté et Carlos Espí.

De son côté, le journaliste italien Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, a indiqué que le Real Madrid était parvenu à un accord pour s'attacher les services du défenseur ghanéen Oscar Nasi (21 ans).

Il a ajouté : « L'accord a été conclu pour un montant de deux millions d'euros en provenance du club de Grenade ; Nasi est considéré comme un talent prometteur pour l'avenir et rejoindra dans un premier temps l'équipe du "Castilla" (l'équipe réserve). »

Il a poursuivi : « Malgré l'intérêt d'un club allemand pour le recruter, Nasi a choisi de signer au Real Madrid, et il a d'ores et déjà passé sa visite médicale. »

Sous la houlette de son nouvel entraîneur José Mourinho, le Real Madrid a débuté son parcours en Liga par deux victoires consécutives : (2-1) contre l'Espanyol et (4-1) face à la Real Sociedad.

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