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La décision est désormais prise : il ne reste qu’à choisir la meilleure destination possible. Francesco Camarda quittera l’AC Milan en prêt lors du mercato hivernal.

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Jusqu’ici, le joueur né en 2008 a eu beaucoup de mal à trouver du temps de jeu à l’AC Milan, barré par Goncalo Ramos et toujours en quête de son meilleur rythme en match. Les sollicitations sont nombreuses et viennent de clubs de Serie A, de Serie B et de l’étranger. Le joueur formé à l’AC Milan a besoin de jouer régulièrement pour revenir au club plus fort et plus sûr de lui.

Dans le même temps, le club de la via Aldo Rossi devra mener une opération importante en attaque : Endrick, du Real Madrid, est sa principale cible sur le marché des transferts. C’est assurément la piste la plus concrète, davantage encore que celle d’un autre joueur qui suscite beaucoup d’intérêt, Nicolò Tresoldi. Pour ce dernier, le prix élevé fixé par le Club Bruges afin de donner son feu vert à un départ dès le mercato de janvier pèse dans la balance : entre 65 et 70 millions d’euros.

Le Club Bruges a déjà largement montré par le passé qu’il était un interlocuteur coriace dans les négociations et qu’il vendait toujours à ses conditions. L’AC Milan en sait quelque chose après les transferts de De Ketelaere et de Jashari. Il est très improbable que le club belge accorde un prix de faveur pour son jeune attaquant.

Cardinale et son équipe doivent aussi étudier des solutions de rechange à Endrick et Tresoldi, car l’arrivée d’un nouvel attaquant n’est plus seulement souhaitée pour renforcer l’effectif : elle répond désormais à une nécessité bien précise.

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Ces derniers jours, Jorge Mendes a proposé un joueur apprécié de longue date, Folarin Balogun : l’ancien joueur d’Arsenal est déterminé à quitter la France et Monaco dès janvier, car il ne se sent pas au centre du projet monégasque. L’AC Milan réfléchit à la possibilité d’ouvrir des discussions pour recruter l’attaquant américain, qui joue depuis des années aux côtés de Pulisic avec les États-Unis. Mendy, de Cagliari, est un profil suivi davantage pour l’avenir que pour le présent.

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Une attention particulière est portée aux marchés néerlandais et belge, et c’est de cette zone géographique que devrait venir le nouvel attaquant de l’AC Milan.