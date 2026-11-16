AC Milan : qui est Leon Scarlett, le talent du QPR qui plaît à Krosche ?

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L’AC Milan doit faire face à la concurrence de l’Eintracht Francfort pour le Gallois de 17 ans.

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L’AC Milan suit de très près les progrès de Leon Scarlett, ailier gallois né en 2009, un jeune espoir qui plaît beaucoup à Markus Krosche : le dirigeant allemand s’apprête à devenir le premier « coup du mercato » en vue de la fenêtre hivernale 2027 et commencera à exercer ses fonctions de directeur technique.

LE TALENT DU QPR ET LA CONCURRENCE DE L’EINTRACHT : Dans le viseur, le joueur de 17 ans, ailier offensif du QPR en Championship anglaise. Un pari sur l’avenir avec ce jeune joueur déjà suivi, comme l’a confirmé Sky Sports News, et la concurrence de l’Eintracht Francfort, ancien club de Krosche, qui est entré dans la course. Le talent gallois, capable de jouer sur les deux ailes, a connu une progression exponentielle ces derniers mois, au point d’être désormais titulaire au QPR.

D’ARSENAL À L’ÉQUIPE PREMIÈRE : Scarlett a disputé cinq matches de Championship, attirant l’attention de plusieurs recruteurs grâce à ses qualités techniques et à sa polyvalence. En avril 2025, il a quitté le centre de formation réputé d’Arsenal pour rejoindre les Queens Park Rangers, également à Londres, et gagner sa place chez les professionnels.

LA SÉLECTION ET L’AC MILAN DE KROSCHE : Malgré son jeune âge, il a déjà intégré le groupe de la sélection galloise des moins de 21 ans. Pour l’AC Milan, il s’agit donc d’un joueur à suivre pour l’avenir, dans la lignée de l’intérêt porté aux talents émergents sur la scène internationale. -