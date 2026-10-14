Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Grafica Calciomercato Pavlovic Milan 2026 16 9Calciomercato/Getty Images
Traduit par

AC Milan : Pavlovic prolonge pour cinq ans avec une année en option, c’est officiel

Inter

L’AC Milan blinde son défenseur serbe en prolongeant son contrat.

L’AC Milan a officialisé la prolongation du contrat de Strahinja Pavlovic dans un communiqué publié sur son site :


« COMMUNIQUÉ OFFICIEL : STRAHINJA PAVLOVIĆ


L’AC Milan est heureux d’annoncer la prolongation du contrat de Strahinja Pavlović jusqu’au 30 juin 2031, avec une option de prolongation.


Arrivé à l’AC Milan en juillet 2024, Strahinja a poursuivi sa progression et s’est imposé comme une référence par son professionnalisme, son charisme et son leadership, ainsi que par le fort sentiment d’appartenance qui le distingue sur le terrain comme en dehors.


Avec l’AC Milan, Pavlović a disputé 80 matches, dont 75 comme titulaire, et inscrit 7 buts. Un parcours entamé il y a deux ans, qui pose désormais les bases de l’avenir, avec l’ambition d’atteindre ensemble de nouveaux objectifs ».



VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google