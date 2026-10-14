AC Milan : Pavlovic prolonge pour cinq ans avec une année en option, c’est officiel

L’AC Milan a officialisé la prolongation du contrat de Strahinja Pavlovic dans un communiqué publié sur son site :





« COMMUNIQUÉ OFFICIEL : STRAHINJA PAVLOVIĆ





L’AC Milan est heureux d’annoncer la prolongation du contrat de Strahinja Pavlović jusqu’au 30 juin 2031, avec une option de prolongation.





Arrivé à l’AC Milan en juillet 2024, Strahinja a poursuivi sa progression et s’est imposé comme une référence par son professionnalisme, son charisme et son leadership, ainsi que par le fort sentiment d’appartenance qui le distingue sur le terrain comme en dehors.





Prochains matchs BOL Serie A 12:00 INT

Avec l’AC Milan, Pavlović a disputé 80 matches, dont 75 comme titulaire, et inscrit 7 buts. Un parcours entamé il y a deux ans, qui pose désormais les bases de l’avenir, avec l’ambition d’atteindre ensemble de nouveaux objectifs ».







