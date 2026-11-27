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Alpha Cisse brille de plus en plus avec l’AC Milan. Difficile, voire impossible, de contenir son émotion devant les exploits d’un jeune homme de 20 ans qui, pour sa première saison dans un grand club, compte déjà 10 buts au 27 novembre : 6 en championnat et 4 en Ligue Europa. Plus difficile encore d’expliquer le talent unique de l’Italien, tant il joue alors qu’il n’est qu’à 70 % de sa condition physique. Il y a un an, à la même époque, il faisait vibrer le Ceravolo de Catanzaro. Hier, il a réduit au silence le Karaiskakīs, l’antre de l’Olympiakos.

Entre-temps, une blessure l’a éloigné des terrains pendant des mois, gâchant presque la joie immense d’avoir été recruté par l’AC Milan. Puis sont venus le travail acharné pendant l’été et le stage de préparation avec l’AC Milan et Amorim. Car le technicien portugais et Aquilani sont en train de changer la vie de ce jeune homme né à Trévise dans une famille guinéenne.

Garder la tête baissée et travailler : telle est la devise de Cisse. Amorim accompagne avec attention ce diamant encore peut-être un peu brut, mais déjà si précieux. Un joueur qui enchaîne les records, surtout en Europe. Contre Salzbourg, il était devenu le plus jeune Italien à inscrire un triplé en Europe sous le maillot de l’AC Milan. Le but de la tête qu’il a marqué hier contre l’Olympiakos a fait de lui le plus jeune joueur à atteindre quatre buts en Europe avec le maillot de l’AC Milan. Le tout en deux mois à peine.

Et dire qu’en première période, Amorim discutait toutes les deux minutes avec son staff du positionnement de Cisse : celui-ci ne le convainquait pas, il devait rentrer dans l’axe plutôt que de rester aussi excentré. Le coup reçu par Ramos a convaincu le technicien portugais de remplacer l’ancien joueur du PSG et de placer Cisse au centre de l’attaque.

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Ce qui n’était qu’une idée devient désormais réalité : Cisse n’est pas seulement le meilleur buteur de l’AC Milan, il est aussi l’attaquant dont Amorim a besoin. Vif comme un renard dans la surface, il affiche un taux de réussite très élevé : technique, précision et sang-froid. Sans oublier ce sourire qu’il arbore à chaque but et qui ne peut que gagner ses coéquipiers.

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Cissé a signé avec l’AC Milan en février 2026 un contrat de quatre ans et demi, qui court jusqu’au 30 juin 2030. Il gagne actuellement environ 800 000 euros par saison, une somme qui ne reflète plus ses performances sur le terrain. L’AC Milan accélère pour prolonger son contrat d’un an, jusqu’en 2031, avec un salaire d’au moins 1,5 million d’euros. Il reste surtout à définir les bonus, mais les deux parties travaillent activement pour parvenir à un accord écrit. Tant pis pour Brighton et Arsenal, qui avaient déjà contacté l’agent et l’agence britannique chargée des intérêts de Cisse.