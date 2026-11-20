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L’AC Milan se prépare à reprendre le fil de sa saison dimanche à 18 h, à San Siro, face à Frosinone. Lors de l’entraînement de l’avant-veille du match, qui s’est tenu ce matin à Milanello, le deuxième avec tous les internationaux de retour et l’effectif au complet à l’exception des blessés, le défenseur serbe Strahinja Pavlovic n’a de nouveau participé qu’à une partie de la séance avec le groupe. En revanche, Mike Maignan, capitaine et gardien de l’AC Milan, est totalement remis.

Demain, à la veille d’AC Milan-Frosinone, l’AC Milan s’entraînera de nouveau dans la matinée. Après le déjeuner, à 14 h, la conférence de presse de Ruben Amorim est prévue. En soirée, comme c’est habituellement le cas cette saison pour les matches disputés à San Siro devant son public, l’équipe sera mise au vert à l’hôtel.