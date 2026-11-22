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Adrien Rabiot est la figure de proue de la large et convaincante victoire de l’AC Milan contre Frosinone. Le Français n’est pas seulement un moteur sur le terrain : il est aussi un guide pour toute l’équipe.

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Le Duca, surnom qu’il a lui-même proposé aux supporters, avait exhorté tout le groupe à en faire davantage sur le plan de la mentalité et de l’attention après le match nul à Reggio d’Émilie contre Sassuolo. Depuis, l’AC Milan a passé la vitesse supérieure en remportant 5 de ses 6 matches (sa seule défaite étant survenue contre Bologne, alors que l’ancien joueur de Marseille était absent sur blessure).

C’est surtout sur le plan mental que les progrès sont les plus nets : face à un Frosinone combatif qui ne fait aucune concession, l’AC Milan a affiché une cohésion et une soif de victoire remarquables. Les joueurs ont su réagir à leur erreur collective sur le but de Masini, et plus encore à la pression créée par les résultats de leurs concurrents directs : avant le coup d’envoi donné par Pairetto, tous avaient gagné, de Côme à la Juventus, en passant par Naples, la Lazio et la Roma. Pas mal.

Mais au-delà de la beauté des gestes techniques d’un match spectaculaire, comme la passe verticale de Modric sur le premier but ou la touche tout en douceur de Pulisic sur le cinquième, au moins quatre autres images de la soirée donneront à Amorim de quoi bomber le torse.

La première concerne Jashari et son premier but sous le maillot de l’AC Milan, à la faveur d’une excellente intuition de l’entraîneur portugais, qui a confié le marquage de Ghedjemis à Musah plutôt qu’à Bartesaghi.

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La deuxième montre la joie de Ramos après une longue attente : son troisième but en championnat, toujours à San Siro. Le Portugais a confirmé la théorie selon laquelle plus il est servi dans le dernier tiers du terrain, plus il peut faire la différence.

La troisième image revient de droit à Pulisic : Captain America, depuis sa prolongation, a retrouvé ses super-pouvoirs. Il marque, beaucoup, et fait marquer.

Moreira, lui, affiche une entente naturelle avec l’Américain : ils parlent le même langage footballistique. L’ancien joueur de Strasbourg fait se lever tout San Siro lorsqu’il part balle au pied : il est un élément clé de cet AC Milan. Par ses qualités et sa régularité, Diego prend, à juste titre, de plus en plus de place sous les projecteurs.