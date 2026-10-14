AC Milan, le plan d’Amorim pour Comotto : il fera ses débuts contre Salzbourg, mais seulement en cours de match

Christian Comotto est prêt à faire ses débuts cette saison sous le maillot de l’AC Milan. Demain, face à Salzbourg lors du deuxième match de Ligue Europa, il devrait disputer ses premières minutes de la saison. Ruben Amorim a déjà en tête de faire jouer sous le maillot de l’AC Milan ce talent né en 2008, que le club a conservé cet été malgré les nombreuses offres reçues. La Juventus avait elle aussi fait une offre pour le recruter définitivement.





L’AC Milan devrait débuter avec Musah et Jashari, avant leur remplacement déjà prévu par Comotto et Rabiot. Amorim accordera également un temps de jeu important à un autre joueur issu du centre de formation de l’AC Milan, Francesco Camarda. Le jeune avant-centre né en 2008 devrait quant à lui être titulaire et permettre à Gonçalo Ramos de se reposer un peu.