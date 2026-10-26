AC Milan : le diagnostic de la blessure de Loftus-Cheek est connu, la durée de son indisponibilité

Avec 18 points au classement grâce à sa victoire sur le terrain de l'Udinese, l'AC Milan aborde une semaine au cours de laquelle il affrontera mercredi à 18 h 30, à San Siro, Bologne, puis samedi soir à 20 h 45, l'Inter dans le derby. Concernant les blessés, un point important sur l'état de santé de Ruben Loftus-Cheek a été communiqué cet après-midi.





LA BLESSURE : Lors du match d'hier entre l'Udinese et l'AC Milan, le milieu de terrain anglais a subi une lésion d'un muscle fléchisseur médial de la cuisse gauche. Un examen de contrôle est prévu dans deux semaines, mais son indisponibilité durera au moins un mois.





QUAND REVIENDRA-T-IL ? L'ancien joueur de Chelsea fera donc son retour après la trêve, fin novembre. Il rejoint une longue liste de blessés qui compte déjà sept autres joueurs : Moreira, Saelemaekers, Gila, Chukwueze, Pietro Terracciano, Gabbia et Rabiot.