Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
krosche milanGetty Images
Traduit par

AC Milan, Krosche est proche. Behrami : « Il achète davantage l’avenir que le présent »

Milan AC

L’AC Milan intensifie ses contacts avec Markus Krosche : l’ancien de l’Eintracht est le candidat numéro un au poste de Head of Football du club. En direct sur DAZN, Valon Behrami décrit la méthode de travail du dirigeant allemand.

L’AC Milan est tout proche de Markus Krosche, qui devrait bientôt prendre ses fonctions de directeur du football. Présent sur le plateau de DAZN, Valon Behrami présente le dirigeant allemand :


« C’est un directeur qui s’appuie beaucoup sur les données. Il a une méthode différente : 80 % de données et 20 % d’aspect humain. Il veut comprendre la situation familiale du joueur et ne veut pas intégrer de profils problématiques, même s’ils affichent

d’excellentes

données. Il recrute davantage pour l’

avenir

que pour le présent. C’est le problème pour une équipe comme l’AC Milan, qui a davantage besoin de joueurs pour le présent. Dans sa façon de mener le mercato, il examine les lacunes sur le plan tactique. S’il y a un problème d’agressivité, il va chercher les 7-8 meilleurs joueurs dans ce domaine et les intègre à ce contexte. C’est un travail très analytique, mais il ajoute qu’il accorde beaucoup d’importance à l’aspect humain. À l’AC Milan, c’est un aspect qui fait la différence, car Amorim veut avoir le contrôle des joueurs et ne veut personne qui vienne gâcher ce qu’il est en train de créer. »

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google