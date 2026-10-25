AC Milan, Krosche est proche. Behrami : « Il achète davantage l’avenir que le présent »

L’AC Milan est tout proche de Markus Krosche, qui devrait bientôt prendre ses fonctions de directeur du football. Présent sur le plateau de DAZN, Valon Behrami présente le dirigeant allemand :





« C’est un directeur qui s’appuie beaucoup sur les données. Il a une méthode différente : 80 % de données et 20 % d’aspect humain. Il veut comprendre la situation familiale du joueur et ne veut pas intégrer de profils problématiques, même s’ils affichent

d’excellentes

données. Il recrute davantage pour l’

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avenir

que pour le présent. C’est le problème pour une équipe comme l’AC Milan, qui a davantage besoin de joueurs pour le présent. Dans sa façon de mener le mercato, il examine les lacunes sur le plan tactique. S’il y a un problème d’agressivité, il va chercher les 7-8 meilleurs joueurs dans ce domaine et les intègre à ce contexte. C’est un travail très analytique, mais il ajoute qu’il accorde beaucoup d’importance à l’aspect humain. À l’AC Milan, c’est un aspect qui fait la différence, car Amorim veut avoir le contrôle des joueurs et ne veut personne qui vienne gâcher ce qu’il est en train de créer. »