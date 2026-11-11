AC Milan : Ibrahimovic rencontre Theo Hernandez à Milan, ce qui se dit

Des retrouvailles entre deux vieux amis à Milan. Ibrahimovic a rencontré Theo Hernandez et sa famille dans la ville italienne. Leur lien remonte aux années passées ensemble à l’AC Milan, entre 2020 et 2022. Tous deux ont participé au parcours qui a mené l’AC Milan au titre de champion d’Italie en 2021-2022, formant un duo important dans le vestiaire comme sur le terrain. Le Français avait lui-même décrit à plusieurs reprises sa relation avec le Suédois comme très étroite. Il avait également déclaré plusieurs fois porter l’AC Milan et la ville de Milan dans son cœur, tout comme son épouse Zoe.

Pour l’heure, aucun indice concret ne laisse entrevoir d’éventuelles négociations ou un retour de Theo à l’AC Milan. Cette rencontre apparaît, à ce stade, comme un geste d’affection et de respect mutuel entre deux acteurs d’une période importante de l’histoire récente du club.

Ces dernières semaines, le Français a toutefois de nouveau affiché tout son attachement à l’AC Milan sur les réseaux sociaux. Qui sait si ce n’est pas un signe pour l’avenir, si Amorim et Cardinale le permettent.