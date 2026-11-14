AC Milan, d’Endrick à Inacio : quelles sont les cibles pour lesquelles Cardinale « n’acceptera pas de refus » ?

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L’AC Milan jouera un rôle de premier plan sur le marché des transferts en janvier. Ruben Amorim a formulé de nombreuses demandes, mais le message envoyé aujourd’hui par Gerry Cardinale est clair : il ne veut plus aller sur le marché des transferts et essuyer des « non » pour ses cibles à cause de leur valorisation financière.

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Rêver doit redevenir possible, y compris sur le marché des transferts. C'est, en substance, le message lancé aujourd'hui par Gerry Cardinale, patron du fonds RedBird Capitals, qui contrôle et possède l'AC Milan, dans un long entretien accordé à la Gazzetta dello Sport. Il y a expliqué le modèle économique qu'il envisage pour le présent et l'avenir du club.

L'équipe aujourd'hui entraînée par Ruben Amorim devra toujours être compétitive et, surtout, renouer avec la victoire en Italie comme en Europe. Pour y parvenir, l'entrepreneur américain sait qu'il faudra agir sur le marché des transferts et, comme cet été, il ne veut pas se fixer de limites financières.

LES MOTS DE CARDINALE - En expliquant les raisons du lancement de la nouvelle société multimédia et multisports baptisée « Milan Sports & Entertainment », qui attirera des investissements au-delà du football, notamment dans la mode, le basket (NBA Europe), les infrastructures et l'art de vivre, Cardinale a souligné l'importance que l'AC Milan devra aussi avoir sur le marché des transferts.

« Je fais tout mon possible pour m'assurer que, lorsque nous voulons un joueur, personne ne puisse me dire : "Tu ne peux pas le recruter parce que vous n'en avez pas les moyens". Si je veux ramener l'AC Milan au sommet des compétitions européennes, et pas seulement en Italie, nous devons comprendre comment rivaliser avec les plus grands clubs du monde. »

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LES DEMANDES D'AMORIM - Non, l'AC Milan n'en est pas encore au point de pouvoir s'offrir n'importe quel joueur, et donc les joueurs les mieux payés et les plus convoités au monde. Mais dès aujourd'hui, et en vue du mois de janvier, la priorité de Cardinale sera de répondre autant que possible aux demandes de Ruben Amorim.



Et l'entraîneur portugais, qui doit aujourd'hui faire de nécessité vertu avec un effectif décimé par les blessures et des problèmes non résolus cet été, a déjà formulé 5 demandes à ses responsables du recrutement. La première consiste à achever en janvier le travail d'allègement de l'effectif en se séparant des joueurs qui ne sont pas utiles aujourd'hui. Il a ensuite demandé, dans l'ordre, un nouveau défenseur central à l'aise balle au pied, un véritable joueur de couloir, un milieu capable de marquer et une alternative crédible et immédiatement opérationnelle à Goncalo Ramos.

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D'ENDRICK À INACIO - Les cibles qui figurent sur les tablettes des responsables du recrutement de l'AC Milan et dont le nouveau directeur du football, Markus Krosche, devra bientôt négocier les arrivées (si tout se passe au mieux) commencent évidemment à se préciser.

En défense, le rêve reste Goncalo Inacio, du Sporting Lisbonne. Les pistes menant à Sylla, de l'Union Saint-Gillouse, et à Ganiou, de Lens, suscitent davantage d'intérêt que celle du très jeune Reggiani (italien), du Borussia Dortmund.

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En attaque, les rêves sont au nombre de deux : le Brésilien Endrick, du Real Madrid, pour lequel une sorte de duel avec la Roma se joue en Italie, même si le club espagnol ne voudrait pas le laisser partir, et Nicolò Tresoldi, que Bruges réclame au moins 70 millions d'euros pour laisser partir en janvier.

Sur les côtés, les pistes explorées restent celles d'Esmir Bajaraktarevic, le Bosnien du PSV, mais surtout de Maxim De Cuyper, auteur de 4 buts et de 4 passes décisives en 16 matches cette saison avec Brighton. Enfin, au milieu de terrain, Yasin Ayari, Suédois de 23 ans d'origine tunisienne qui joue également à Brighton, plaît au club. La piste menant à Alex Scott, que l'AC Milan a affronté en Ligue Europa contre Bournemouth, reste elle aussi très active.