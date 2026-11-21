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Encore quelques détails à régler avant les annonces officielles. Le 18 octobre dernier, l’ère Markus Krosche a pris fin à l’Eintracht Francfort. Une nouvelle aventure s’apprête à commencer à l’AC Milan : séduisante, difficile et stimulante, dans l’un des clubs les plus prestigieux au monde.

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Après cinq ans et demi, le club allemand s’est séparé de l’homme qui avait bâti ses succès sportifs (dont la victoire en Ligue Europa en 2022). Krösche était chargé de la planification de l’effectif et occupait un rôle décisionnel clé au sein du club. Toutes les décisions du secteur sportif passaient par son examen, puis son approbation. Un dirigeant doté d’une vision globale des enjeux du mercato comme de ceux du terrain.

C’est précisément ce dont l’AC Milan a besoin : RedBird a choisi Krösche comme nouveau responsable du football. Il faut rappeler et souligner que le dirigeant allemand de 46 ans n’agira pas comme un directeur sportif : il ne sera pas chargé de négocier avec les représentants des joueurs. Il occupera une place plus élevée dans la hiérarchie : il dirigera l’ensemble de l’équipe de travail intégrée, puis remettra ses rapports au propriétaire Gerry Cardinale, qui aura, comme depuis mai dernier, le dernier mot sur tout. Il travaillera sur les données avec Gardiner, consultera Lomonte sur les futurs talents et planifiera les ressources avec Alstadt et Estevao.

Le poste de directeur sportif tout court pourrait revenir au collaborateur le plus proche de Krosche, Timmo Hardung. Une décision définitive de Red Bird est attendue dans les prochains jours, mais la tendance est à la reconstitution du duo qui a accompli de grandes choses à l’Eintracht Francfort.

Hardung s’apprête à devenir, à 36 ans, le plus jeune directeur sportif de l’histoire de l’AC Milan, devant Antonio D'Ottavio, qui détenait le précédent record à 42 ans. Sa carrière dans le football professionnel commence en 2015 à Hoffenheim, où il reste jusqu’en 2019. Il y est d’abord coordinateur du développement des talents, puis manager de l’équipe. Le tournant arrive en 2019 avec son départ pour Leipzig, où il est nommé responsable du secteur des joueurs professionnels. C’est à cette période qu’il noue des liens avec Markus Krösche, arrivé en Saxe la même année.

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Comme Krösche, Hardung a une approche du football fondée sur les données, axée sur la découverte et la valorisation des talents. Leur collaboration naît à Leipzig en 2019 et se renforce pendant leurs cinq années à Francfort. Ensemble, ils ont découvert des joueurs du calibre de Kolo Muani, Ekitiké, Marmoush, Pacho et Lindstrom. Les faire venir tous les deux à Milan reviendrait à tenter de reproduire en Italie un modèle déjà éprouvé en Bundesliga et qui plaît beaucoup à Cardinale.