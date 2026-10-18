AC Milan : Cardinale absent de San Siro pour la première fois cette saison

Lors des six premières journées, Gerry Cardinale a été constamment présent, aussi bien à Milanello que le dimanche pour les matchs. Le propriétaire de l'AC Milan a complètement inversé la tendance par rapport à ses quatre premières années à la tête du club, cherchant à être plus présent et davantage impliqué dans la vie de l'équipe. Il en va toutefois un peu différemment pour les matchs de Ligue Europa, auxquels il n'a, jusqu'à présent, jamais assisté.

Face à l'Atalanta, le patron de Red Bird a dû renoncer à assister au match pour des raisons personnelles et est donc resté aux États-Unis.