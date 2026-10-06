Le club d'Al-Nassr a provoqué une polémique dans le football saoudien, après son absence à la réunion de l'assemblée générale de la Ligue du championnat Roshn.

L'assemblée générale de la Ligue du championnat saoudien a tenu une réunion avec les clubs, en cet après-midi de mardi, afin de discuter de certaines modifications susceptibles d'y être apportées au cours de la période à venir.

Le journal saoudien « Asharq Al-Awsat » a indiqué que le club d'Al-Nassr s'était absenté du vote sur les décisions soumises à la discussion lors de cette réunion, bien qu'il s'agisse de la première réunion de l'assemblée générale depuis plus de deux ans.

Cela est dû à l'absence du président du conseil d'administration du club d'Al-Nassr, ainsi que du directeur exécutif, puisque seul Saïd Abou Dahech, responsable des médias du club de la capitale, a assisté à la réunion, et il n'est pas habilité à voter selon les règlements de la Ligue.

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Cela survient alors que les clubs d'Al-Hilal, d'Al-Ittihad et d'Al-Ahli ont envoyé leurs directeurs exécutifs, de même que les autres clubs du championnat Roshn saoudien, à l'exception du club d'Al-Khlood, qui n'a envoyé aucun représentant.

La séance a été marquée par le vote de certaines décisions importantes, au premier rang desquelles l'adoption du critère de compétence pour le choix du président de la Ligue du championnat saoudien au cours de la période à venir, avec la suppression de la clause exigeant la possession d'une expérience d'au moins 5 ans.

Il convient de rappeler que l'assemblée générale de la Ligue du championnat saoudien ne s'était pas réunie depuis plus de deux ans, et plus précisément depuis le mois de septembre 2024.