Shane Kluivert, l'un des éléments les plus en vue de la réserve du Barça, a été victime d'une blessure aux ischio-jambiers de la cuisse gauche, qui l'éloignera des terrains pendant 8 semaines.

Le journal Sport a indiqué que l'ailier néerlandais, âgé de 19 ans, a participé à la préparation de la nouvelle saison sous la direction de l'entraîneur Hansi Flick, et qu'il a également eu l'opportunité de jouer cette saison avec l'équipe première des jeunes en Ligue des champions de la jeunesse de l'UEFA.

Le FC Barcelone a publié un communiqué médical via ses comptes sur les réseaux sociaux, dans lequel il a annoncé la blessure de l'ailier néerlandais et la durée estimée de son rétablissement.

Shane Kluivert, né le 24 septembre 2007, et qui appartient à la même génération que Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Marc Bernal et Xavi Espart, n'a pas encore pu réaliser son rêve de faire ses débuts avec l'équipe première du Barça.

Il a néanmoins déjà attiré l'attention de Flick, grâce à sa capacité à évoluer aux trois postes de l'attaque, et il a aussi réussi à s'imposer au sein du Barça Atlètic.

La saison dernière, Kluivert a disputé 21 matchs avec l'équipe réserve du Barça, inscrivant deux buts et délivrant deux passes décisives, et il a également pris part à tous les matchs de la Ligue des champions de la jeunesse de l'UEFA, jusqu'à l'élimination de l'équipe de l'entraîneur Pol Planas en barrages, en marquant 3 buts dans la compétition.

Lors de la saison en cours, Shane Kluivert occupe principalement le poste d'ailier gauche, mais il rencontre davantage de difficultés à maintenir son niveau de manière régulière.

Son meilleur match jusqu'à présent a été la large victoire 4-0 contre le Peña Sport, le joueur néerlandais ayant inscrit deux buts et délivré une passe décisive pour Andrés Ferri sur un corner.