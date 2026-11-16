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L'ancienne star égyptienne Mohamed Aboutrika s'est retrouvée au cœur de l'actualité sportive qatarie, alors que la sélection du Qatar connaît des bouleversements au sein de son staff technique et administratif.

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Selon le quotidien qatari « Al-Sharq », les informations relayées par plusieurs sites et plateformes numériques selon lesquelles l'ancien joueur d'Al Ahly et de la sélection égyptienne aurait reçu une offre pour occuper le poste de directeur de la sélection du Qatar sont « fausses ».

Ces rumeurs sont apparues après qu'Aboutrika a laissé entendre, lors d'une intervention sur les chaînes du réseau beIN Sports, qu'il pourrait être absent des plateaux d'analyse pendant une longue période.

D'après les informations d'« Al-Sharq », les propos d'Aboutrika signifiaient simplement qu'il n'apparaîtrait pas à l'antenne pour analyser les matchs des championnats européens pendant l'actuelle trêve internationale, puisqu'il n'a pas été chargé d'analyser les rencontres des sélections durant cette période.

« Al-Sharq » avait déjà confirmé la mise à l'écart de l'Espagnol Julen Lopetegui, sélectionneur du Qatar, et indiqué que son dernier match serait la rencontre amicale face à la Corée du Sud, demain mardi.

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Des sources ont confié à « Al-Sharq » que la Fédération et la commission des sélections nationales avaient pris une décision définitive concernant l'avenir du technicien espagnol à la tête du Qatar, et que la dernière chance qui lui avait été accordée portait sur les deux matchs amicaux face à l'Australie et à la Corée du Sud, surtout après la lourde défaite concédée contre l'Australie (3-0).

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Le dossier du staff technique de la sélection qatarie figure parmi les sujets qui suscitent le plus d'intérêt chez les amateurs de football du pays, alors que la Fédération qatarie de football cherche à bâtir une équipe capable de rivaliser lors des prochaines échéances et à préserver le statut acquis par le Qatar ces dernières années, sa présence dans les compétitions continentales et internationales étant devenue plus régulière.

Ces évolutions interviennent à une étape importante pour le football qatari, qui a connu de profonds changements en matière de direction technique et de choix liés à la construction de l'équipe première, en particulier après les deux sacres consécutifs du Qatar en Coupe d'Asie, en 2019 et en 2023.

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Ces deux exploits ont fait grimper les ambitions des supporters et fait du maintien du niveau compétitif de la sélection un objectif central dans les plans de la Fédération.

Par ailleurs, la participation du Qatar à la Coupe du monde 2022, organisée dans le pays pour la première fois de son histoire, a constitué un tournant dans le parcours de la sélection, malgré une élimination dès la phase de groupes.

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Depuis, il est devenu d'autant plus important de tirer profit de l'expérience acquise par les joueurs au contact des grandes nations du football mondial, tout en travaillant au développement d'un système de formation des éléments capables de représenter le pays sur les plus grandes scènes.