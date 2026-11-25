Comment regarder Abha - Al Shabab avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez son application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte auprès du diffuseur officiel ou connectez-vous à votre compte pour obtenir un accès complet et profiter du match !

Présentation du match

Saudi Pro League - Journée 13 26 nov. 2026 - 10:05 Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium

Abha reçoit Al Shabab au stade Prince Sultan bin Abdul Aziz, à Abha, pour un match de Saudi Pro League.

L’équipe à domicile traverse une période difficile. Abha occupe la 18e place du classement et n’a remporté aucun de ses cinq derniers matches de championnat, avec deux nuls et trois défaites.

L’équipe de Teo Pirija a fait match nul 1-1 contre Al Ittihad lors de sa dernière rencontre. Auparavant, elle avait subi deux défaites consécutives face à Al-Faisaly et Neom SC, sans marquer dans aucun de ces deux matches.

Al Shabab arrive avec une bien meilleure dynamique. L’équipe de Thomas Letsch est 10e et a battu Al Ahli 6-1 lors de son dernier match, un résultat marquant dans une série de trois victoires et deux nuls.

Les visiteurs marquent aussi beaucoup à l’extérieur, avec notamment une victoire 3-1 sur le terrain d’Al Fateh. Abha devra donc relever un défi de taille pour décrocher sa première victoire en championnat sur cette période.

Voici tout ce qu’il faut savoir sur l’heure du coup d’envoi et la manière de suivre le match.

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