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Le Maroc s’est qualifié mardi pour la Coupe d’Afrique des nations 2027, dont la phase finale sera organisée par le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie. Quart de finaliste de la Coupe du monde, il s’est imposé 0-1 sur le terrain du Niger et a déjà décroché sa qualification après quatre matches. Le Maroc doit encore disputer deux rencontres de qualification.

L’attaquant de l’Ajax Abdellah Ouazane a inscrit son premier but avec le Maroc après 20 minutes de jeu. L’ailier a conclu avec finesse dans le coin opposé après une talonnade astucieuse du joueur du Real Madrid Brahim Díaz.

Ouazane, âgé de seulement 17 ans, disputait contre le Niger sa troisième sélection. Le joueur de l’Ajax avait auparavant joué un quart d’heure contre le Gabon (victoire 3-1) et six minutes lors du match à domicile contre le Niger (victoire 5-1). L’ailier a été titularisé mardi pour la première fois par le sélectionneur Mohamed Ouahbi, avant d’être remplacé au bout d’une heure par Ayoub Oufkir.

Ouazane est également en train de s’imposer définitivement à l’Ajax. L’entraîneur Míchel Sánchez accorde régulièrement du temps de jeu au jeune joueur au poste d’ailier gauche.

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L’ailier a été nommé début novembre par la Confédération africaine de football (CAF) dans la catégorie Talent de l’année. Yan Diomande (Real Madrid) et Ayyoub Bouaddi (Manchester City) figurent notamment parmi ses concurrents.

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Ouazane semblait en route pour le Real Madrid à l’été 2025. Son transfert définitif ne s’est toutefois jamais concrétisé. L’attaquant est sous contrat avec l’Ajax jusqu’à la mi-2028.

Le Maroc est donc assuré de participer à la Coupe d’Afrique des nations en 2027. Il a décroché sa qualification pour la phase finale dans un groupe composé du Niger, du Gabon et du Lesotho.

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Le Maroc a remporté la Coupe d’Afrique des nations plus tôt cette année, après une victoire 3-0 sur tapis vert contre le Sénégal. Il avait également remporté le titre en 1976 et perdu la finale en 2004.