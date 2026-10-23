Aaron Bouwman constate qu’il a beaucoup progressé à l’Ajax. Le défenseur central, qui commettait encore régulièrement de petites erreurs lors de ses premières apparitions, les voit se raréfier et se considère désormais comme un bien meilleur joueur.

Le joueur de l’Ajax revient avec satisfaction, au micro d’ESPN, sur la victoire 2-0 contre l’Atalanta jeudi soir. Il se réjouit surtout de la prestation défensive. « Ne pas encaisser de but, ça fait encore plus plaisir. On en a d’ailleurs vite parlé dans le groupe : on a enfin réussi à garder notre cage inviolée », raconte Bouwman.

Bouwman donne aussi une impression de plus en plus grande sérénité avec le ballon. « Il faut toujours garder son calme si l’on veut trouver les espaces », explique-t-il. Selon le défenseur, l’essentiel est d’attirer l’adversaire hors de sa position, puis de trouver un coéquipier démarqué.

À ses débuts en équipe première de l’Ajax, Bouwman commettait encore parfois des erreurs inutiles malgré de bonnes prestations. Il les attribue surtout à un excès d’empressement : « On veut trop passer devant l’adversaire au lieu de rester plus calmement derrière lui, ou simplement de disputer le duel, ce qui permet de récupérer plus facilement ce genre de ballons. »

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Il a désormais disputé 28 matches en équipe première et perçoit clairement la différence : « Je pense pouvoir dire que je suis bien meilleur aujourd’hui qu’il y a un an, oui. »

Ses performances n’ont pas non plus échappé à l’entraîneur Míchel Sánchez, qui a récemment comparé Bouwman à Virgil van Dijk. « Ça m’a fait plaisir de l’entendre. C’est un beau compliment quand l’entraîneur dit ça de vous », réagit Bouwman. Avec Raphaël Varane, Van Dijk a toujours été l’un de ses grands modèles.

À l’approche du déplacement sur le terrain du Sparta Rotterdam, Bouwman se tourne vers la course au titre. L’Ajax est quatrième, mais pourrait profiter ce week-end de la confrontation directe entre le PSV et Feyenoord. Le défenseur est clair sur les ambitions de son équipe : « Je pense que nous sommes pleinement dans la course. Nous sommes quatrièmes actuellement, donc nous sommes tout à fait dans le coup. Nous voulons décrocher le titre de champion. »