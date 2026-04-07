Le Jong Ajax a subi une lourde défaite lundi de Pâques en Keuken Kampioen Divisie, s'inclinant 6-1 face à Vitesse. Après le match, le défenseur Aaron Bouwman s'est présenté, déçu, devant la caméra d'ESPN et a tiré une conclusion douloureuse : ce n'est pas suffisant pour une place dans l'équipe première.

« J'ai joué très médiocrement », a commencé Bouwman, qui n'a pas eu besoin de beaucoup de mots pour parler de sa prestation. « Je pourrais en dire long, mais c'était tout simplement mauvais. »

Le jeune talent de l’Ajax n’est par ailleurs pas satisfait de la performance de l’équipe. « Cela ne peut et ne doit pas arriver. Dans les trois dernières minutes de la première mi-temps, on encaisse soudainement deux buts. »

« Ensuite, on marque bien le 3-1 en deuxième mi-temps, mais on encaisse immédiatement un autre but. Tout cela a été trop facile », conclut le défenseur.

Bouwman a retrouvé le terrain après plus d’un mois d’absence, mais affirme qu’un manque de rythme n’est pas une excuse pour un mauvais match. « On sait à l’avance que ce match arrive, donc il faut simplement être prêt. »

Après la trêve hivernale, Bouwman a eu quelques occasions de jouer en équipe première à la place de Josip Sutalo, mais pour l’instant, il doit se contenter d’un rôle de remplaçant. Le jeune défenseur garde espoir, même s’il voit les choses d’un œil sombre pour le moment. « Ma chance finira bien par revenir, mais si je me montre comme aujourd’hui, ce n’est pas suffisant. »

Suite à cette défaite 6-1, le Jong Ajax recule à la vingtième place de la Keuken Kampioen Divisie et se retrouve à nouveau en bas du classement. Le Jong Ajax compte trois points de retard sur Helmond Sport et TOP Oss (35).