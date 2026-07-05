Aad de Mos critique le projet de l'Ajax : « Ça va ressembler un peu au FC Gérone »

Aad de Mos met en garde l'Ajax contre l'arrivée de Daley Blind, comme il l'explique dans l'émission « De Oranjezomer ». Le joueur originaire d'Amsterdam semble sur le point de revenir au club pour la deuxième fois, mais selon De Mos, il ne devrait pas le faire.

Interrogé sur le poste que pourrait occuper le joueur, De Mos soupire : « Ça commence à ressembler au FC Gérone. Je crains toujours un peu ça. Un joueur qui réussit à l’étranger n’est pas automatiquement garanti de briller aux Pays-Bas. »

L’ancien entraîneur concède tout de même que Blind peut tirer un bilan positif de son passage à Gérone. « Sauf à la fin, car il était alors sur le banc. Enfin bon », répond De Mos d’un air dubitatif. Hélène Hendriks constate que De Mos n’est pas favorable à ce transfert éventuel.

« Je pense qu’il va privilégier les joueurs qui ont émergé ou qui doivent encore progresser, comme Youri Baas et Aaron Bouwman. C’est un plan à court terme, car Jordi Cruijff ne raisonne pas sur le long terme », analyse l’ancien coach, qui accueille en revanche favorablement l’arrivée de Míchel.

« Il a eu la malchance d’être relégué alors que son équipe comptait de nombreux blessés. Bien sûr, ce n’est pas toujours la faute de l’entraîneur », tempère-t-il. De Mos estime néanmoins que Blind peut jouer un rôle important pour l’Espagnol.

« Il peut l’aider à comprendre comment ça fonctionne à l’Ajax. Blind parle très bien l’espagnol, ce qui est également un atout pour cet entraîneur. » Selon De Mos, Blind pourrait aussi endosser le rôle de « capitaine dans les vestiaires ».

Blind nourrit le rêve de revenir à l’Ajax pour y terminer sa carrière de joueur, avant d’y entamer son premier rôle d’entraîneur. « Il a déjà eu des discussions à ce sujet avec le directeur technique Jordi Cruijff », rapporte l’AD. « Il n’y a pas encore d’accord, mais des initiés assurent que cela ne devrait pas tarder. »