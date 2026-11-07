À voir : le défenseur de Telstar Sem Valk inscrit un but contre son camp absolument insensé

Sem Valk passe un après-midi à oublier au plus vite. Le défenseur de Telstar était déjà malheureux sur l’ouverture du score de Fortuna Sittard, mais sur le but du 2-0, tout tourne à la catastrophe.

Après un long ballon de Fortuna, la défense de Telstar récupère le ballon près de la ligne médiane. Valk veut alors le remettre à son gardien, Ronald Koeman junior, mais son geste tourne très mal.

Le défenseur manque complètement son geste et envoie le ballon de loin au fond de ses propres filets. Koeman junior tente encore de le dégager de la tête sur sa ligne, sans pouvoir empêcher le but contre son camp : 2-0.

Un moment dramatique pour Valk, même s’il peut souffler un peu avant la pause. Telstar se ressaisit et revient à 2-2 grâce à deux buts inscrits coup sur coup.

« Ça peut paraître étrange, mais j’en veux davantage à Koeman qu’à Valk », estime Anco Jansen dans son analyse à la mi-temps sur ESPN. « Il doit simplement dégager le ballon. Il n’y aurait alors qu’un coup franc indirect, mais peut-être ne connaît-il pas le règlement. »