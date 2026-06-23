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Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traduit par

« A-t-il favorisé Messi ? »… L'arbitre égyptien Amin Omar dans la ligne de mire

Argentine vs Autriche
Argentine
Autriche
Coupe du monde
L. Messi
Argentine
Autriche
É.-U.

Les éloges ont rapidement viré à la polémique.

L’arbitre égyptien Amin Omar, jusqu’alors salué pour ses performances, s’est retrouvé au cœur d’une vive polémique après des décisions controversées lors de la rencontre Argentine-Autriche (2-0) de la Coupe du monde 2026. Le staff technique autrichien et les supporters estiment qu’il a favorisé la star Lionel Messi.

Ralf Rangnick, le sélectionneur autrichien, a ainsi accusé l’Égyptien d’avoir ignoré une faute évidente sur Xavier Schaller juste avant l’ouverture du score de Messi, déclarant : « J’ai demandé au quatrième arbitre de revoir l’action, comme ils l’ont fait pour le penalty. S’il l’avait regardée, il aurait vu ce que nous avons tous vu… C’est agaçant. »

La controverse s’est accentuée lorsque l’arbitre a ignoré une faute flagrante sur le défenseur Konrad Laimer, victime d’un coup à la tête de la part de Lautaro Martínez. M. Omar a même réprimandé le joueur du Bayern Munich pour protester, un geste qui a exaspéré le public autrichien.

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Ce n’est pas la première fois que Messi est au cœur d’une polémique arbitrale dans la compétition : la Fédération algérienne avait déjà protesté contre le fait qu’il n’ait pas été expulsé pour une faute violente sur le défenseur Aïssa Mandi, avant de signer un hat-trick dans la même rencontre.

Ces incidents ternisent la prestation de l’arbitre égyptien, auparavant salué pour son professionnalisme lors de Corée du Sud-République tchèque, mais désormais sous le regard scrutateur de la FIFA.

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