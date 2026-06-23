« A-t-il favorisé Messi ? »… L'arbitre égyptien Amin Omar dans la ligne de mire

L’arbitre égyptien Amin Omar, jusqu’alors salué pour ses performances, s’est retrouvé au cœur d’une vive polémique après des décisions controversées lors de la rencontre Argentine-Autriche (2-0) de la Coupe du monde 2026. Le staff technique autrichien et les supporters estiment qu’il a favorisé la star Lionel Messi.

Ralf Rangnick, le sélectionneur autrichien, a ainsi accusé l’Égyptien d’avoir ignoré une faute évidente sur Xavier Schaller juste avant l’ouverture du score de Messi, déclarant : « J’ai demandé au quatrième arbitre de revoir l’action, comme ils l’ont fait pour le penalty. S’il l’avait regardée, il aurait vu ce que nous avons tous vu… C’est agaçant. »

La controverse s’est accentuée lorsque l’arbitre a ignoré une faute flagrante sur le défenseur Konrad Laimer, victime d’un coup à la tête de la part de Lautaro Martínez. M. Omar a même réprimandé le joueur du Bayern Munich pour protester, un geste qui a exaspéré le public autrichien.

Ce n’est pas la première fois que Messi est au cœur d’une polémique arbitrale dans la compétition : la Fédération algérienne avait déjà protesté contre le fait qu’il n’ait pas été expulsé pour une faute violente sur le défenseur Aïssa Mandi, avant de signer un hat-trick dans la même rencontre.

Ces incidents ternisent la prestation de l’arbitre égyptien, auparavant salué pour son professionnalisme lors de Corée du Sud-République tchèque, mais désormais sous le regard scrutateur de la FIFA.