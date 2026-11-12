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Manchester United étudie la possibilité de présenter une offre ambitieuse pour recruter le latéral droit français Malo Gusto, qui ne bénéficie pas de la confiance de Chelsea, lors du mercato hivernal de janvier prochain.

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De grands espoirs reposaient sur Gusto lorsque Chelsea a recruté le joueur, alors âgé de 19 ans, pour un montant de 30,7 millions de livres sterling en provenance de Lyon en janvier 2023, à l'époque où Graham Potter était l'entraîneur de l'équipe.

Aujourd'hui âgé de 23 ans, Gusto a disputé 144 matches toutes compétitions confondues avec les Blues, aidant le club à remporter la Ligue Europa Conférence et la Coupe du monde des clubs.

Toutefois, la plupart du temps, Gusto a dû se battre pour grappiller du temps de jeu face à Reece James lorsque le capitaine de Chelsea était en pleine possession de ses moyens physiques, ce qui signifie qu'il a souvent peiné à enchaîner une série de matches.

La récente blessure de James, qui devrait vraisemblablement tenir l'international anglais éloigné des terrains jusqu'à la nouvelle année, semble avoir ouvert la porte à Gusto pour s'assurer un temps de jeu régulier sous la houlette du nouvel entraîneur Xabi Alonso.

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Gusto n'a plus débuté le moindre match de Premier League depuis le mois de septembre, et Josh Acheampong semble avoir pris le dessus sur l'international français dans la hiérarchie des joueurs de Stamford Bridge.

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Des informations largement relayées plus tôt cette semaine indiquaient que Gusto « évaluait ses options » et était « ouvert » à la possibilité de quitter Chelsea pour relever un nouveau défi ailleurs.

Selon le quotidien anglais « Metro », cette situation a placé les deux clubs de Manchester en état d'alerte maximale, United et City étant tous deux intéressés et surveillant la situation dans l'attente qu'une opportunité se présente.

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Il faudrait, selon ces mêmes sources, une offre de l'ordre de 75 millions de livres sterling pour convaincre Chelsea de se séparer de Gusto.

L'intérêt de Manchester City pour Gusto ne date pas d'hier, puisque l'entraîneur Enzo Maresca aurait été désireux de retrouver le latéral lorsqu'il a pris les commandes à l'Etihad Stadium l'été dernier.

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Il reste à Gusto trois ans et demi de contrat avec Chelsea.

Bien entendu, Manchester United comme City sont confrontés à des complications concernant d'éventuels transferts lors de la fenêtre de transferts hivernale de janvier prochain.