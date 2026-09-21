À leur tête Rice et Palmer : cinq joueurs anglais écartés de la liste de Tuchel

Declan Rice, la star d'Arsenal, fait partie des cinq joueurs anglais qui se sont retirés de la liste de l'entraîneur allemand Thomas Tuchel durant cette trêve internationale.

Tino Livramento, joueur de Newcastle, et Cole Palmer, joueur de Chelsea, ont eux aussi été écartés, tout comme le duo de Manchester United, Kobbie Mainoo et Marcus Rashford, des prochains matches de la Ligue des nations.

Le journal anglais « The Sun » a rapporté que les cinq joueurs se sont tous retirés de la sélection anglaise en raison de problèmes de blessures dont ils ont souffert.

James Garner et Morgan Gibbs-White ont été appelés par la suite, et rejoindront le centre de St George's Park demain mardi avec le reste de l'équipe.

L'Angleterre affrontera son invitée l'Espagne au stade de Wembley samedi, puis rencontrera la Tchéquie à Prague mardi.

Suivra un déplacement à Rijeka le 3 octobre pour affronter la Croatie, avant un retour à Londres pour affronter de nouveau la Tchéquie le 6 octobre en Ligue des nations.

Rice a été une figure centrale de la campagne de l'Angleterre à la Coupe du monde 2026, qui l'a vue atteindre la troisième place, le meilleur classement de la sélection depuis son sacre en 1966.

La star d'Arsenal a disputé tous les matches de la Coupe du monde l'été dernier, à l'exception du dernier match de la phase de groupes contre le Panama, portant son total de matches internationaux à 80 rencontres.

Le journal anglais a précisé que le retrait de Rice s'explique par la gestion de la charge de travail.

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