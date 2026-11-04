Un des cadres du club saoudien d'Al-Ittihad est proche d'un retour après une longue période d'absence, pour disputer avec l'équipe ses premiers matchs de la saison en cours.

Le journal saoudien « Arriyadiyah » a indiqué que l'Allemand Jens Wissing, directeur technique d'Al-Ittihad, pourra compter sur les services de son défenseur saoudien Ahmed Sharahili après la fin de la prochaine trêve internationale, le « virus FIFA ».

Sharahili a souffert d'une déchirure du tendon du muscle long fibulaire de la cheville gauche, en juillet dernier, lors de l'exécution d'un programme de préparation individuel avec son entraîneur personnel.

Le journal a précisé que le défenseur saoudien est désormais prêt à prendre part aux matchs, après avoir terminé son programme de rééducation suivi tout au long de la période écoulée.

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Le retour de Sharahili représentera un renfort de poids pour l'entraîneur allemand, d'autant plus qu'il est l'un des cadres les plus en vue de l'équipe, en plus du déficit défensif dont souffre Al-Ittihad depuis le début de la saison en cours.

Le joueur de 32 ans avait fait son retour avec « les Tigres » la saison dernière, après s'être remis de l'opération chirurgicale qu'il avait subie au ligament croisé, mais il s'est de nouveau blessé avant le début de la saison.

À noter que Sharahili a disputé 20 matchs avec le club saoudien la saison dernière, sans parvenir à inscrire ou à délivrer la moindre passe décisive.