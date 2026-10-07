À la manière de Ronaldinho : David Silva sort de sa retraite dans un transfert surprise

À la manière de la légende brésilienne Ronaldinho, le magicien espagnol David Silva a décidé de revenir officiellement à la pratique du football à l'âge de 40 ans.

L'ancienne star de Manchester City et de la Real Sociedad avait annoncé raccrocher les crampons en juillet 2023, après une grave blessure contractée avec la Sociedad, faisant de la confrontation face à Almería son dernier match sur les pelouses européennes.

Mais la nostalgie du magicien espagnol pour le rectangle vert l'a ramené à nouveau, par la porte du club du « Supreme Sha Tin », évoluant en première division de Hong Kong, à travers un contrat de courte durée.





Le club a salué cette transaction exceptionnelle sur son compte officiel Instagram, déclarant : « Nos fondateurs ont réussi un énorme coup de chance avec cette signature ! », annonçant des avantages spéciaux pour les supporters, incluant des coulisses et des séances d'entraînement exclusives pour suivre la star championne du monde.

Cette signature devrait faire ses débuts officiels au mois de novembre prochain, Silva rejoignant son compatriote Aitor Aldalur, dont le club avait annoncé le recrutement il y a quelques jours.

Cette démarche est la plus marquante dans l'histoire du football de Hong Kong depuis l'engagement de la légende uruguayenne Diego Forlán au profit du club de « Kitchee » en 2018, David Silva ravivant ainsi l'ambiance spectaculaire qu'ont longtemps offerte les grandes légendes du jeu lors de leur retour sur les terrains, dans des expériences uniques en Asie et en Amérique latine.

Rappelons que le magicien brésilien Ronaldinho avait créé une grande surprise en revenant officiellement au football professionnel par la porte du club italien de Ravenne (Ravenna FC), en troisième division.