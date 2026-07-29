Des rapports de presse ont révélé la méthode que suivra l'Allemand Jens Wiesing, directeur technique de l'équipe d'Al-Ittihad, afin de disputer deux matches amicaux en une seule journée.

Al-Ittihad affrontera le Real Majorque espagnol, demain jeudi à la mi-journée, avant de rencontrer son compatriote Malaga, le soir du même jour, en clôture de ses matches amicaux dans le cadre de son stage à l'étranger, dans la ville espagnole de Marbella.

Le journal saoudien « Arriyadiyah » a indiqué qu'Al-Ittihad disputera le match contre le Real Majorque, à la mi-journée, avec les joueurs remplaçants, avant de s'appuyer sur ses joueurs titulaires lors de la rencontre face à Malaga en soirée.

Le milieu de terrain algérien Houssem Aouar devrait participer à l'un des deux matches, après avoir rejoint le stage durant la période écoulée, à l'issue des vacances dont il a bénéficié après la fin de la Coupe du monde 2026.

Le duo composé de Mohanad Al-Shanqiti et Georges Ilenikhena participera également, après leur rétablissement de la blessure qui les avait tenus éloignés du dernier match amical contre Las Palmas.

Al-Ittihad a disputé deux matches amicaux lors de son stage espagnol, entamé à la mi-juillet en cours, remportant le premier face à Orlando Pirates sud-africain 3-2, et le second contre Las Palmas espagnol sur le score de 2-1.

À noter que le voisin et rival traditionnel Al-Ahli a lui aussi disputé deux matches amicaux en une seule journée, hier mardi, lors de son stage en Autriche, s'inclinant dans le premier face à Portimonense portugais 0-2 avec les remplaçants, avant de faire match nul avec Fulham anglais 1-1 avec les titulaires.