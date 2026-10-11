Le Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, a reçu un nouveau soutien moral de son entraîneur australien Ange Postecoglou, après que celui-ci a salué son état physique et mental, assurant qu'il se trouve dans la meilleure condition possible avant le choc attendu face aux Ouzbeks de Neftchi en Ligue des champions d'Asie Elite.

Les déclarations du technicien remettent la star portugaise sous le feu des projecteurs, après la crise qu'il a récemment vécue avec son compatriote Jorge Jesus, sélectionneur du Portugal, en raison du différend autour de sa participation durant la trêve internationale.

Postecoglou a déclaré lors de la conférence de presse d'avant-match : « Cristiano Ronaldo est en bonne forme mentale et physique, et vous l'avez vu lors du dernier match, puisqu'il a joué l'intégralité de la rencontre et a marqué un but. Je suis donc certain qu'il est en bonne condition. »

Cet éloge revêt une importance particulière pour le capitaine d'Al-Nassr, revenu dans son club après une trêve internationale agitée, mais qui a répondu sur le terrain en inscrivant un but lors de la victoire face à Al-Diriyah sur le score de 3-0, lors de la huitième journée du championnat saoudien Roshn.

Prochains matchs ALN AFC Champions League Elite 14:15 NEF

De la crise avec Jesus au soutien de Postecoglou

Les détails de cette crise remontent au match du Portugal contre la Norvège, lorsque Ronaldo est resté sur le banc des remplaçants durant toute la rencontre, bien qu'il ait effectué ses exercices d'échauffement en vue d'entrer en jeu.

Selon la version du capitaine d'Al-Nassr, Jesus l'avait informé qu'il pourrait jouer 30 minutes, mais ne lui a finalement pas donné sa chance, ce qui a provoqué la colère de la star portugaise et ouvert la voie à un différend qui l'a ensuite conduit à quitter le rassemblement de la sélection avant la confrontation face au Danemark.

À lire aussi : En-Nesyri sur le banc des accusés, et la raison s'appelle Yassine Bounou !

La crise ne s'est pas arrêtée à la décision de ne pas le faire jouer, puisque Ronaldo a révélé par la suite que le différend portait également sur ce qui avait été convenu concernant la clarification de la situation auprès des médias, accusant Jesus d'avoir manqué à ses promesses à deux reprises.

En retour, le sélectionneur a démenti l'existence d'un tel accord, affirmant que les décisions relatives aux titularisations relèvent de sa vision sportive. Ainsi, l'affaire est passée d'une simple mise à l'écart d'un joueur pour un match à un désaccord public sur les promesses, la confiance et la manière de traiter l'une des plus grandes stars du football.

Après son retour à Al-Nassr, Ronaldo a semblé déterminé à recentrer l'attention sur ses performances, puisqu'il a été titularisé face à Al-Diriyah et a marqué un but lors de cette victoire 3-0, dans un match où il a affiché une belle activité physique et une présence offensive remarquée.

De quoi offrir à Postecoglou une base claire pour saluer la disponibilité de son joueur, plutôt que de se préoccuper de la polémique qui l'a accompagné ces derniers jours.