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Muhammad Sharaf Eldeen
Traduit par

À l'image de 9 clubs français : la star du Maroc sous les projecteurs après l'annonce de sa retraite

K. Boutaib
Ghazl Al Mahalla vs Zamalek SC
Ghazl Al Mahalla
Zamalek SC
Premier League
Maroc vs Gabon
Maroc
Gabon
Africa Cup of Nations Qualification
Lesotho vs Maroc
Lesotho
FEATURES
Maroc
Égypte
Gabon
Lesotho

Boutaïb a passé sa dernière saison au Maroc

L'annonce de la retraite de la star marocaine Khalid Boutaïb, à 39 ans, continue de résonner dans les médias européens, après la fin de sa dernière saison avec le Kawkab de Marrakech, mettant un terme à une carrière professionnelle qui s'est déroulée principalement sur les pelouses françaises.

Le journal « L'Équipe »a mis en avant l'annonce par Boutaïb de la fin de sa carrière il y a peu, lorsqu'il a écrit sur son compte Instagram, accompagnant son annonce de vidéos retraçant les principales étapes de son parcours : « Une page se tourne ».

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Boutaïb est né à Bagnols-sur-Cèze, dans le département français du Gard, et a disputé la majeure partie de sa carrière en France, notamment en deuxième division, où il a inscrit 55 buts en 186 matches avec 5 clubs : le Gazélec Ajaccio, Strasbourg, Le Havre, le Paris FC et Pau.

Boutaïb a marqué 20 buts avec Strasbourg lors de la saison 2016-2017, se classant à la deuxième place au classement des buteurs de la compétition. Il a également évolué dans les rangs de clubs amateurs : Uzès, Bagnols-Pont, Istres et Luzenac.

L'attaquant marocain a disputé une seule saison en première division française, avec le Gazélec Ajaccio en 2015-2016, inscrivant 6 buts en 31 matches.

En dehors de la France, Boutaïb a joué pour trois clubs : le Malatyaspor turc, où il a marqué 17 buts en 51 matches entre 2017 et 2019, le Zamalek égyptien, avec lequel il a inscrit 5 buts en 24 matches entre 2019 et 2020, et le Kawkab de Marrakech marocain, où il a marqué un but en 15 matches lors de la saison 2025-2026, sa dernière expérience avant la retraite.

Boutaïb a par ailleurs disputé 24 matches internationaux avec la sélection marocaine entre 2016 et 2019, marquant 9 buts, et a participé à la Coupe du monde 2018, où il a ouvert le score face à l'Espagne dans le match qui s'est soldé par un nul 2-2 en phase de groupes.

Boutaïb a déclaré dans sa vidéo d'adieu : « Porter ce maillot, représenter mon pays et rendre ma famille heureuse a été bien plus grand que ce que j'avais imaginé ».

Après la fin de sa carrière professionnelle, Boutaïb est retourné dans son club formateur, le FC Bagnols-Pont, qui évolue en troisième division régionale.

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