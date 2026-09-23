L'annonce de la retraite de la star marocaine Khalid Boutaïb, à 39 ans, continue de résonner dans les médias européens, après la fin de sa dernière saison avec le Kawkab de Marrakech, mettant un terme à une carrière professionnelle qui s'est déroulée principalement sur les pelouses françaises.

Le journal « L'Équipe »a mis en avant l'annonce par Boutaïb de la fin de sa carrière il y a peu, lorsqu'il a écrit sur son compte Instagram, accompagnant son annonce de vidéos retraçant les principales étapes de son parcours : « Une page se tourne ».

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Boutaïb est né à Bagnols-sur-Cèze, dans le département français du Gard, et a disputé la majeure partie de sa carrière en France, notamment en deuxième division, où il a inscrit 55 buts en 186 matches avec 5 clubs : le Gazélec Ajaccio, Strasbourg, Le Havre, le Paris FC et Pau.

Boutaïb a marqué 20 buts avec Strasbourg lors de la saison 2016-2017, se classant à la deuxième place au classement des buteurs de la compétition. Il a également évolué dans les rangs de clubs amateurs : Uzès, Bagnols-Pont, Istres et Luzenac.

L'attaquant marocain a disputé une seule saison en première division française, avec le Gazélec Ajaccio en 2015-2016, inscrivant 6 buts en 31 matches.

En dehors de la France, Boutaïb a joué pour trois clubs : le Malatyaspor turc, où il a marqué 17 buts en 51 matches entre 2017 et 2019, le Zamalek égyptien, avec lequel il a inscrit 5 buts en 24 matches entre 2019 et 2020, et le Kawkab de Marrakech marocain, où il a marqué un but en 15 matches lors de la saison 2025-2026, sa dernière expérience avant la retraite.

Boutaïb a par ailleurs disputé 24 matches internationaux avec la sélection marocaine entre 2016 et 2019, marquant 9 buts, et a participé à la Coupe du monde 2018, où il a ouvert le score face à l'Espagne dans le match qui s'est soldé par un nul 2-2 en phase de groupes.

Boutaïb a déclaré dans sa vidéo d'adieu : « Porter ce maillot, représenter mon pays et rendre ma famille heureuse a été bien plus grand que ce que j'avais imaginé ».

Après la fin de sa carrière professionnelle, Boutaïb est retourné dans son club formateur, le FC Bagnols-Pont, qui évolue en troisième division régionale.

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