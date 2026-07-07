À l’aube de sa septième saison… Amourim assure l’avenir de Yaisleh au sein d’Al-Ahli

Le technicien portugais Rúben Amorim, fraîchement nommé sur le banc du Milan AC, a confirmé que son homologue allemand Matthias Jaissle honorera son contrat avec Al-Ahli jusqu’à son terme, soit la fin de la septième saison.

Son contrat avec Al-Ahli expire à l’issue de la saison prochaine, ce qui a alimenté les spéculations sur un départ imminent, plusieurs clubs étant intéressés par ses services.

L’Allemand était en effet l’un des principaux candidats au poste de coach du Milan AC pour la saison prochaine, en remplacement de l’Italien Massimiliano Allegri, avant que les « Rossoneri » ne choisissent finalement Ruben Amorim.

Selon le quotidien saoudien « Okaz », le club d’Al-Ahli a profité de l’échec de ce projet pour finaliser la prolongation du contrat de l’Allemand.

Selon le quotidien, le technicien allemand restera donc aux commandes du club saoudien jusqu’en 2030, soit un engagement de sept ans au total.

Arrivé en 2023, l’Allemand a déjà guidé le club vers deux titres en Ligue des champions de l’AFF, une première historique, ainsi qu’une Supercoupe d’Arabie saoudite conquise après neuf ans d’attente.