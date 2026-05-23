À l’approche de la Coupe du monde, un problème majeur se pose : les délégations participantes devront respecter une quarantaine de 21 jours

Les États-Unis exigent que le staff et les joueurs de la République démocratique du Congo respectent une quarantaine de 21 jours avant la Coupe du monde. À défaut, ils pourraient se voir refuser l’entrée sur le territoire.

Plus tôt cette semaine, l’équipe nationale congolaise a annulé son stage d’entraînement initialement prévu à Kinshasa en raison d’une épidémie de virus Ebola dans l’est du pays.

Malgré l’annulation du stage kinois, les Congolais ont trouvé une solution de repli : ils se rendront à Liège, en Belgique.

C’est là que les Congolais disputeront un match amical contre le Danemark le 3 juin, avant d’affronter le Chili lors d’une rencontre internationale à Cadix (Espagne) six jours plus tard.

Reste à résoudre un problème de taille : la Maison-Blanche exige que la délégation congolaise respecte une bulle sanitaire de 21 jours avant son arrivée à Houston, le 11 juin. « Nous avons été très clairs : ils doivent préserver l’intégrité de leur bulle pour éviter tout risque à notre territoire », a déclaré Andrew Giuliani, responsable du groupe de travail mondial de la Maison-Blanche.

Toutefois, la RDC refuse pour l’instant de modifier son programme de préparation, un responsable de la sélection expliquant que l’ensemble des joueurs évolue à l’étranger.

Absent depuis 52 ans de la Coupe du monde, le Congo évoluera dans le groupe K et rencontrera le Portugal le 17 juin à Houston, la Colombie le 24 juin à Zapopan (Mexique), puis l’Ouzbékistan dans la nuit du 27 au 28 juin à Atlanta.