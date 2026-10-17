« À l’Ajax, une seule personne a rendu Huntelaar complètement fou »

Klaas-Jan Huntelaar aurait été passablement agacé par Gerry Hamstra lorsqu’ils travaillaient à l’Ajax. C’est ce qu’a révélé Hugo Borst dans l’émission d’ESPN De Eretribune, où le directeur technique actuel du PEC Zwolle a été évoqué après le licenciement de l’entraîneur Henry van der Vegt en début de semaine.

Borst critique la décision du PEC Zwolle de licencier Van der Vegt, puis s’en prend à Hamstra. « Vous savez qui, à l’Ajax, ne supportait plus son ami Hamstra ? », demande le journaliste aux autres personnes présentes sur le plateau. « Huntelaar. C’est ce que m’a dit l’une de mes sources. »

Huntelaar et Hamstra ont travaillé ensemble au sein de la direction sportive de l’Ajax après l’arrivée de l’ancien attaquant au club d’Amsterdam en 2022. « Je devais faire un stage auprès de Gerry Hamstra, c’est là que j’étais censé apprendre le métier », a récemment raconté Huntelaar dans le Pak Schaal Podcast de Voetbal International. L’ancien international a ensuite vu l’organisation changer de plus en plus avec les départs de plusieurs dirigeants, dont Marc Overmars, Edwin van der Sar et, finalement, Hamstra.

« C’était en fait un immense chaos », a raconté Huntelaar à propos de cette période mouvementée à l’Ajax. En octobre 2023, il a dû cesser de travailler en raison d’un burn-out, avant d’entamer une longue période de convalescence. Dans le podcast, Huntelaar a indiqué que c’était surtout l’énorme charge de travail qui avait fini par être trop lourde pour lui.

Prochains matchs ZWO Eredivisie 06:15 GAE

Hamstra se retrouve quant à lui sous le feu des projecteurs après le licenciement de Van der Vegt au PEC Zwolle. Borst a du mal à comprendre cette décision et se demande si le club y gagnera vraiment. « J’aurais encore attendu un peu. Je me demande si un tel changement améliore les choses », estime le journaliste, qui souligne que, selon lui, le PEC a aussi disputé des matches où l’équipe a bien joué sans en être récompensée.

Kees Kwakman s’interroge lui aussi sur le moment choisi pour ce licenciement. « C’est une situation difficile, avec bien sûr un début de saison très compliqué et un calendrier très chargé », commence l’analyste, qui souligne que le club voulait justement passer la trêve internationale avant de repartir avec un nouvel élan. « Ils ont bien joué contre Cambuur, ils auraient vraiment pu mener 2-0 à la mi-temps. Le résultat est injuste. Je me dis que, oui, ce n’est pas une raison. »

Kwakman souligne également l’absence de Younes Namli, qui aurait justement pu faire son retour contre Cambuur. « Le meilleur joueur manque de nouveau à l’appel, y compris pour un match aussi important. Ça tient à très peu de chose : avec Namli, ils auraient peut-être gagné ce match », affirme l’ancien footballeur.