Danilo Pereira da Silva souhaite poursuivre sa carrière au Corinthians. L’attaquant de 27 ans du NEC Nimègue l’a confirmé lors d’un entretien accordé à ESPN Brasil.

À l’issue de la saison, le club néerlandais dispose d’une option d’achat pour racheter définitivement le joueur aux Rangers, où il est sous contrat jusqu’en milieu d’année 2028. Le montant de cette clause n’a pas été dévoilé.

Toutefois, son passage à Nimègue pourrait se limiter à six mois : l’ancien avant-centre de l’Ajax et de Feyenoord n’a pas réussi à s’imposer comme titulaire sous les ordres de l’entraîneur Dick Schreuder.

L’ancien international espoir n’exclut pas un retour au Brésil.

Le club paulista l’avait déjà contacté l’hiver dernier et le joueur espère que ce rêve se concrétisera : « Ce serait un honneur pour moi. Je suis né à Itaquera, on ne peut pas y échapper : Corinthians, c’est dans le sang. Toute ma famille est composée de supporters fanatiques. »

Si ce transfert se concrétise, il pourrait croiser le chemin du meilleur buteur de l’histoire des Pays-Bas.

Pour cela, Memphis Depay devra toutefois prolonger son contrat, qui arrive à échéance. Des négociations avec le club sont attendues dans les prochains mois.