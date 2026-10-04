Après la victoire du Sénégal face aux Comores (1-0) lors d'un match amical disputé ce dimanche au stade Vélodrome de Marseille, Patrick Vieira, le sélectionneur des Lions de la Teranga, a pris la défense d'Idrissa Gueye et de Kalidou Koulibaly.

Vieira a haussé le ton en conférence de presse après la victoire difficile du Sénégal, s'accrochant avec un journaliste à la suite d'une question sur Idrissa Gueye et Kalidou Koulibaly, que ce dernier (le journaliste) a décrits comme des « joueurs dont l'ère est révolue ».

Vieira a déclaré en conférence, selon les propos rapportés par la chaîne « RMC Sport » : « C'est un comportement inconvenant. Il ne faut pas le reproduire en se fondant sur ce qui se dit à l'extérieur. Vous parlez de joueurs qui ont marqué des buts et qui écrivent l'histoire du Sénégal. »

Il a ajouté : « On ne peut pas employer ces termes. Même si certains les utilisent en dehors du terrain, vous, les journalistes, êtes tenus de changer ce terme. Nous avons vu le match qu'ils ont joué aujourd'hui, et vous les considérez comme des joueurs oubliés. Il est inacceptable d'employer ces termes. Cette question et ce manque de respect, je ne les accepte pas. Ce sont des joueurs exemplaires, sur le terrain comme en dehors. »

L'ancien entraîneur de l'OGC Nice a ensuite suggéré au journaliste de « reformuler sa question », et a poursuivi : « Je ne suis pas en guerre, je signale simplement une chose inacceptable. Nous parlons de joueurs qui évoluent au plus haut niveau depuis des années. Leur présence ici prouve qu'ils possèdent les qualités nécessaires pour représenter le Sénégal. »

Grâce à Iliman Ndiaye, qui a inscrit un but dans son ancien stade, l'équipe du Sénégal a conservé son invincibilité sous la houlette de Patrick Vieira. Et même si la prestation n'a pas été totalement convaincante, les Sénégalais ont signé leur deuxième victoire consécutive, après leur match nul contre le Mozambique et leur succès face à l'Éthiopie lors des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des nations.



