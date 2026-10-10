Le Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, a de nouveau alimenté la polémique au sujet d'Al-Hilal, après être apparu dans une vidéo largement partagée en train de discuter avec l'attaquant uruguayen Darwin Núñez, à la suite de la réclamation de ce dernier pour l'obtention d'un penalty lors de la rencontre entre les deux équipes, comptant pour la huitième journée du championnat Roshn Saudi League.

La rencontre a été marquée par la chute de Núñez dans la surface de réparation d'Al-Nassr à la 39e minute, à la suite d'un contact avec l'un des défenseurs du club, poussant l'attaquant d'Al-Diriyah à réclamer un penalty. Mais l'arbitre a décidé de laisser le jeu se poursuivre après avoir examiné l'action à l'aide de l'assistance vidéo, au milieu de contestations contre cette décision.

Lors de l'exécution d'un corner, Ronaldo s'est dirigé vers Núñez et a engagé avec lui une discussion en marge au sujet de l'action, une scène qui a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, après que des internautes ont relayé une interprétation selon laquelle le capitaine d'Al-Nassr se serait moqué du penalty non accordé, laissant entendre que la décision aurait peut-être été différente si l'attaquant avait porté le maillot d'Al-Hilal plutôt que celui d'Al-Diriyah.

Cette scène a ramené Al-Hilal au cœur de la polémique, d'autant que Núñez a rejoint Al-Diriyah sous forme de prêt jusqu'à la fin de la saison en cours, après avoir évolué dans les rangs du club bleu. Ce qui a donné à l'échange entre la star portugaise et l'attaquant uruguayen une dimension supplémentaire, dans un contexte de sensibilité habituelle entre les supporters d'Al-Nassr et d'Al-Hilal concernant les décisions arbitrales.

Malgré la diffusion de l'interprétation des propos de Ronaldo comme une moquerie à l'égard d'Al-Hilal, les mots échangés par les deux joueurs n'apparaissent pas de manière formelle dans la vidéo partagée, ce qui place l'affaire dans le cadre des interprétations qui circulent, et non d'une déclaration confirmée du capitaine d'Al-Nassr.

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L'action arbitrale avait suscité un large débat après la rencontre, notamment après que l'ancien arbitre international Saad Al-Kathiri a estimé que Núñez ne méritait pas de penalty, considérant que la position de la main du défenseur d'Al-Nassr n'avait pas été déterminante et que la décision de laisser le jeu se poursuivre était correcte. Ainsi, une seule action lors de la rencontre entre Al-Nassr et Al-Diriyah s'est transformée en une nouvelle matière à controverse entre les supporters des deux pôles, après que la polémique arbitrale s'est mêlée à la rivalité habituelle entre Al-Hilal et Al-Nassr.







