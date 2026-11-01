À cause des photos de sa compagne : une star du Barça moquée dans le vestiaire

Joan Garcia vit actuellement l'une de ses meilleures périodes sous le maillot du Barça. Lors de sa deuxième saison en tant que gardien du club catalan, il se sent parfaitement à l'aise, tout comme lors de son premier jour au sein du club, malgré le fait qu'il y soit arrivé en provenance du rival traditionnel, l'Espanyol.

Le gardien avait choisi de continuer à vivre à Barcelone pour rester proche de sa famille et de ses amis, une décision également motivée par l'opportunité sportive exceptionnelle que lui offrait le club catalan.

Le gardien du Barça était l'invité de la troisième saison de l'émission « Late Xperience », présentée par la journaliste Bibiana Ballbè, où il a parlé avec franchise de son expérience au Barça, ainsi que d'autres sujets marquants.

Joan Garcia a déclaré, selon les propos rapportés par le journal « Sport » : « Je suis très heureux et je me suis mieux adapté ; je suis plus serein désormais. De plus, le public de Barcelone m'a réservé un accueil très chaleureux, et cela aide à se sentir à l'aise et en confiance. »

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L'ancien joueur de l'Espanyol a reconnu qu'il s'était parfaitement intégré à l'effectif du Barça, déclarant : « Le vestiaire compte des joueurs très jeunes ; à vingt-quatre ans, je suis presque le plus âgé d'entre eux ! C'est un groupe très jeune, plein d'énergie, où les plaisanteries et les éclats fusent. Nous sommes tous amis ; nous passons de longues heures ensemble et, qu'on le veuille ou non, on finit par bien s'entendre avec eux. »

Garcia a révélé les noms de ses coéquipiers avec lesquels il entretient les relations les plus étroites, déclarant : « Lors des rassemblements de l'équipe, je passe généralement mon temps avec Fermín López, Dani Olmo, Pedri et Eric. Quant à l'hébergement dans les chambres, je préfère rester seul pour avoir un peu de calme et de tranquillité, même si certains de mes coéquipiers préfèrent partager la chambre avec d'autres. »

Malgré ses bonnes relations avec tout le monde, le gardien du Barça devient souvent la cible de photos moqueuses au sein du vestiaire, surtout lorsqu'il publie sur ses comptes de réseaux sociaux des photos de lui avec sa compagne à la montagne, une activité qu'il tient à pratiquer dès que l'occasion se présente.

Il a expliqué : « Quand j'arrive au vestiaire et que je publie une photo sur les réseaux sociaux, certains coéquipiers me taquinent ; mais chacun a ses petites manies. »

Il a conclu en disant : « J'aime aller à la montagne avec ma compagne. Nous aimons beaucoup la montagne et, dès que l'occasion se présente, nous y allons. Je fais aussi ce genre de projets avec mes amis. »