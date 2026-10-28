L'une des stars de la sélection saoudienne est menacée de manquer la Coupe d'Asie des nations 2027, à cause de la Coupe du Golfe arabe dans sa vingt-septième édition, « Khaleeji 27 ».

L'Arabie saoudite accueille la Coupe d'Asie des nations du 7 janvier au 5 février au début de l'année prochaine.

Le journal saoudien « Al-Riyadiyah » a indiqué que Hassan Kadesh, défenseur d'Al-Ittihad, est menacé de manquer la sélection saoudienne lors de la compétition asiatique, à cause de la blessure qu'il a subie lors de la compétition du Golfe.

Kadesh s'est blessé lors de la victoire remportée par la sélection saoudienne face à son homologue omanaise, lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du Golfe arabe, « Khaleeji 27 ».

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Le défenseur d'Al-Ittihad a subi une opération chirurgicale en Finlande, le 9 octobre en cours, pour se remettre de la blessure qu'il a subie au muscle droit fémoral gauche.

Le journal a précisé qu'en raison de cette blessure, Kadesh sera absent jusqu'à la trêve internationale qui débute en janvier prochain, durant laquelle se tiendra la Coupe d'Asie des nations, ce qui menace sa participation à la compétition.

L'absence de Kadesh représente un coup dur pour la sélection saoudienne et son entraîneur grec Georgios Donis, d'autant plus qu'il est considéré comme l'un des éléments les plus expérimentés de l'Arabie saoudite de manière générale, et de la ligne défensive en particulier.

À noter que la sélection saoudienne a été sacrée championne de la Coupe du Golfe arabe « Khaleeji 27 », après sa victoire face aux Émirats arabes unis deux buts à zéro en finale, soit le premier titre remporté par l'Arabie saoudite depuis 23 ans.