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Le Marocain Houcine Ammouta, entraîneur d'Al Ahly, est tout proche de quitter son poste après la défaite 2-0 face à Pyramids, lundi soir, lors de la 9e journée du championnat d'Égypte.

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Al Ahly est apparu sans identité claire ni esprit combatif pendant 90 minutes , tandis que Pyramids a dominé la rencontre de bout en bout et a su exploiter sa supériorité pour décrocher une victoire importante, qui consolide sa place en tête du classement du championnat d'Égypte.

Pyramids porte son total à 27 points à la première place (un sans-faute) et compte désormais 7 points d'avance sur Al Ahly, troisième, ce qui accroît la pression sur le staff technique des Rouges.

Le journaliste Ibrahim Fayek a révélé que le départ d'Ammouta était quasiment acté, à 99 %, après la chute face à Pyramids, qui a maîtrisé le déroulement du match et a fait la différence.

Dans son émission « El Kora Maa Fayek », Ibrahim Fayek a indiqué que la décision de mettre fin aux fonctions de Houcine Ammouta à la tête d'Al Ahly devrait tomber dans les prochaines heures, la tendance au sein du club penchant désormais vers la fin de l'aventure du technicien marocain, arrivé au début de la saison en cours.

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Selon le journaliste, le successeur le plus probable d'Ammouta sera un entraîneur égyptien. Quatre noms sont en balance pour prendre les commandes lors de la prochaine étape, afin de remettre de l'ordre dans l'équipe et de corriger rapidement la trajectoire.

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La liste des candidats comprend Hossam El Badry, Mohamed Shawky et Samy Komsan, ainsi qu'Emad El Nahhas. L'un d'eux sera choisi pour diriger Al Ahly après le départ attendu du technicien marocain, selon les révélations d'Ibrahim Fayek.

Fayek a précisé que les changements attendus ne concerneront pas l'ensemble du staff technique et administratif : Wael Gomaa poursuivra sa mission de directeur du football, tandis que Yasser Radwan restera au poste d'entraîneur général au sein du nouveau staff.

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Ces développements interviennent après une défaite lourde de conséquences face à Pyramids. Au-delà des trois points perdus dans la course au titre, elle a relancé les interrogations sur le jeu d'Al Ahly et le caractère de l'équipe, désormais à sept points du leader.

D'après les informations d'Ibrahim Fayek, les prochaines heures pourraient voir l'annonce officielle de la fin de l'aventure d'Ammouta à Al Ahly et le début d'une nouvelle ère sous la direction d'un entraîneur égyptien, dans l'attente de connaître l'identité de l'élu.

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Le conseil d'administration d'Al Ahly, présidé par Mahmoud El Khatib, craint de revivre le scénario catastrophique de la saison dernière, au cours de laquelle les Rouges ne s'étaient adjugé que la Supercoupe d'Égypte, avant de repartir bredouilles de toutes les autres compétitions et de terminer troisièmes du championnat d'Égypte.