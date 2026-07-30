Le Real Madrid a trouvé un accord avec Fulham pour le transfert de Gonzalo Garcia, attaquant du club madrilène, vers le club anglais, durant le mercato estival actuel, contre 70 millions d'euros.

Selon la radio « Cadena COPE », le Real Madrid conserve une option de rachat du joueur, qui a disputé 39 matchs avec l'équipe première la saison dernière, inscrivant huit buts, dont six en Liga.

Avec le départ de Gonzalo, le Real Madrid poursuit sa démarche de génération de revenus grâce aux joueurs formés à l'académie « La Fábrica » (le centre de formation des jeunes du club).

Outre les 70 millions d'euros que le club madrilène percevra pour l'attaquant, il a également réalisé des bénéfices sur les ventes de Nico Paz (60 millions d'euros), Víctor Muñoz (20 millions d'euros), Álvaro Rodríguez (12,5 millions d'euros), Rafael Marín (15 millions d'euros), Álex Jiménez (12,5 millions d'euros), Mario Martín (3,5 millions d'euros) et Fran García (4 millions d'euros).

Ce sera la troisième fois que Gonzalo évoluera sous les ordres d'Álvaro Arbeloa, le nouvel entraîneur de Fulham, puisqu'il l'a déjà dirigé dans l'équipe réserve du Real Madrid et dans l'équipe première, et voici maintenant la troisième étape, en Premier League.

Une fois officialisée, cette transaction devrait raviver les espoirs du jeune Brésilien Endrick, qui aspire à obtenir sa chance au sein du Real Madrid, après son prêt à Lyon en milieu de saison dernière.