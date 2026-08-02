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À 33 millions d'euros : le gardien japonais aux portes du Paris Saint-Germain

Mercato
Z. Suzuki
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Paris Saint-Germain
Japon
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La transaction est en cours de finalisation

Le Paris Saint-Germain a présenté une offre officielle à Parme, afin de recruter le gardien de but japonais Zion Suzuki, lors du mercato estival actuel.

Le journaliste italien Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, a indiqué que le Paris Saint-Germain a présenté une offre d'un montant de 33 millions d'euros à Parme pour recruter le gardien japonais Suzuki.

Il a ajouté que le Paris Saint-Germain devance désormais la Juventus, après avoir envoyé son offre officielle et alors que Parme est prêt à aller de l'avant.

Il a par ailleurs souligné que le PSG a également présenté son offre à Suzuki, confirmant que la transaction est en passe d'être finalisée.

Il convient de rappeler que Lucas Chevalier et Matvey Safonov se sont relayés dans le onze de départ pour garder la cage du PSG la saison dernière, après la vente de Gianluigi Donnarumma à Manchester City.

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