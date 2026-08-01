La sélection d'Égypte des juniors de handball a écrit une nouvelle page dorée dans les annales du Championnat du monde actuellement disputé sur le sol roumain, après avoir remporté la première place de son groupe avec un parcours parfait, dans le cadre d'un exploit historique sans précédent.

L'Égypte a clôturé son parcours au premier tour par une démonstration offensive éblouissante face aux Fidji, la rencontre s'étant achevée sur un score inédit (83-17), lors d'un match qui a vu la chute du record du plus grand nombre de buts inscrits dans une seule partie de toute l'histoire de la compétition mondiale.

Cet exploit exceptionnel n'est pas venu de nulle part : il a couronné un parcours idéal entamé par la sélection égyptienne, composée de joueurs nés en 2008, avec une précieuse victoire sur la Croatie 27-24, avant de consolider sa position en franchissant le difficile obstacle de la France sur le même score de 29-24, pour conclure le tour préliminaire avec un parcours parfait de 9 points.

Ces performances revêtent une importance redoublée du fait que la sélection égyptienne a réussi à dominer un groupe qualifié de plus difficile de la compétition, au point que suiveurs et experts l'ont surnommé « groupe de la mort », en raison de la présence d'équipes prestigieuses, au premier rang desquelles la France et la Croatie.

Avec cette prestation exceptionnelle, les juniors égyptiens ont décroché avec mérite leur billet pour le tour principal de la compétition, emportant avec eux un immense élan moral et un nouveau record mondial qui s'ajoute aux annales du handball égyptien, un signe prometteur de la force de la génération montante et de sa capacité à rivaliser avec les grands du continent européen.