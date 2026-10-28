7 millions d'euros : Mbappé paie le prix de sa crise avec la Chine

Kylian Mbappé, l'attaquant du Real Madrid, commence déjà à ressentir les effets de la polémique entourant la vidéo dans laquelle il est récemment apparu, et dans laquelle il a qualifié Mao Zedong, l'ancien dirigeant chinois, de « dictateur ».

À la suite de cette vidéo, le gouvernement chinois a aussitôt exprimé son profond mécontentement face aux propos de Mbappé, et la télévision officielle chinoise a partiellement suspendu la diffusion des matchs du championnat d'Espagne, tandis que plusieurs sponsors chinois ont annoncé la fin de leurs partenariats avec l'attaquant français.

Le réseau « Foot Mercato » a rapporté, citant le quotidien français « L'Équipe », que cela concerne la société Poshuila, une entreprise de boissons énergisantes pour laquelle le joueur a utilisé sa voix et son image, ainsi que la société Mengniu, une célèbre entreprise de produits laitiers en Chine.

Ces deux contrats rapportent au joueur du Real Madrid environ 7 millions d'euros par an, et devaient prendre fin respectivement en février et mars 2027. Sans ce tollé, il était très probable qu'ils soient renouvelés.

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Le quotidien a souligné que les excuses de Mbappé ne changeront rien à l'affaire.

Mbappé avait publié hier un communiqué d'excuses dans lequel il déclarait : « Lors d'un entretien récemment accordé, j'ai commenté une image de moi, mais mon commentaire n'était pas heureux, et je réalise aujourd'hui qu'il a blessé les sentiments de nombreuses personnes en Chine et au sein des communautés chinoises à travers le monde. »

Il a ajouté : « Je présente mes excuses à tous ceux que mes propos ont pu heurter, car ce n'était absolument pas mon intention. J'éprouve un profond respect pour le peuple chinois et son histoire, et j'exprime mes regrets sincères. »



















