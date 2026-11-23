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Un coup dur !

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La défaite d'Al-Ahli Saudi face au club qatarien d'Al-Shamal n'a pas été un simple nouveau faux pas en Ligue des champions de l'AFC Élite. Elle s'accompagne d'une statistique négative qui met fin à une série exceptionnelle de l'équipe face aux clubs qatariens : Al-Ahli a concédé sa première défaite contre un adversaire qatarien depuis 2019, mettant un terme à une série d'environ 7 ans, au cours d'une soirée qui accroît la pression sur son entraîneur néerlandais Marino Pušić.

Al-Ahli s'est incliné 2-3 face à Al-Shamal alors qu'il menait de deux buts, dans une rencontre marquée par un net effondrement en seconde période. Firas Al-Buraikan a ouvert le score, puis Ivan Toney a doublé la mise, avant que les locaux ne parviennent à renverser la situation grâce à Baghdad Bounedjah, Thiago Silva et Alex Collado, ce dernier arrachant le but de la victoire dans le temps additionnel.

Cette défaite revêt une importance supplémentaire au regard du bilan d'Al-Ahli face aux équipes qatariennes, puisqu'elle met fin à une série sans revers face à elles entamée en 2019. Le revers contre Al-Shamal devient ainsi l'un des résultats les plus douloureux pour l'équipe, non seulement en raison des points perdus, mais aussi de la manière dont elle a laissé filer un match où elle menait de deux buts.

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Ce résultat tombe alors que Pušić subit une pression croissante : lors des quatre derniers matchs d'Al-Ahli sous sa direction, l'équipe a enregistré trois contre-performances pour une seule victoire, obtenue face à Al-Nassr, tandis qu'elle n'a pas réussi à s'imposer contre Al-Shamal, Al-Sadd et Al-Shabab.

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La série a commencé par un faux pas contre Al-Shabab, puis contre Al-Sadd, avant qu'Al-Ahli ne s'impose face à Al-Nassr. Mais l'équipe a de nouveau trébuché contre Al-Shamal en Ligue des champions de l'AFC Élite, et l'entraîneur néerlandais se retrouve avec un bilan qui ne l'aide pas à apaiser les critiques des supporters.

Les supporters d'Al-Ahli ne jugent pas ces résultats indépendamment du contenu. La défaite contre Al-Shamal a suscité une vive colère, d'autant que l'équipe avait l'occasion de plier le match rapidement, mais elle a perdu son avance et encaissé trois buts. Ce résultat vient s'ajouter à la série de critiques visant le staff technique.

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Alors qu'une grande partie des supporters estime que le maintien de Pušić n'est plus convaincant face à la répétition des contre-performances, la direction se retrouve face à un test difficile concernant l'avenir de l'entraîneur, à un moment où les derniers résultats n'offrent pas suffisamment de stabilité à l'équipe, d'autant plus après la perte d'une série historique face aux clubs qatariens qu'Al-Ahli préservait depuis environ sept ans.