6e… Le Maroc s’installe sur le trône arabe et africain de la Coupe du monde

La sélection marocaine a signé la première victoire arabe de la Coupe du monde 2026, établissant au passage des marqueurs historiques aussi bien sur le plan arabe qu’africain.

Après un match nul encourageant contre le Brésil lors de la première journée du groupe 3, les Lions de l’Atlas ont battu l’Écosse 1-0 grâce à une réalisation d’Ismaël Saibari.

Les Lions de l’Atlas mettent ainsi fin à une série de neuf matchs sans victoire pour les sélections arabes dans cette édition.

Avec ce succès, les Lions de l’Atlas consolident leur statut de nation arabe la plus victorieuse de l’histoire de la Coupe du monde, portant leur total à six victoires.

Les Lions de l’Atlas creusent ainsi l’écart avec l’Arabie saoudite (4 victoires) ainsi qu’avec l’Algérie et la Tunisie (3 victoires chacune), même si ces trois nations peuvent encore réduire ce retard au cours de l’édition en cours.

D’après le site français « Stats Foot », les Lions de l’Atlas partagent désormais le record africain du nombre de victoires en Coupe du monde avec le Ghana et le Nigeria.

Le Ghana pourrait toutefois reprendre seul la tête du classement en cas de victoire contre l’Angleterre lors de la 2^e journée, tandis que le Nigeria, absent de cette édition, ne peut pas améliorer son total.

Les Lions de l’Atlas peuvent porter leur total à sept succès en cas de victoire contre Haïti lors de la troisième journée.

Rappelons que les six succès du Maroc ont été obtenus contre le Portugal (3-1 en 1986 et 1-0 en 2022), l’Écosse (3-0 en 1998 et 1-0 en 2026), la Belgique (2-0 en 2022) et le Canada (2-1 en 2022).