5 raisons qui expliquent pourquoi Pochettino est le choix idéal pour diriger Manchester United

Partager Suivez GOAL sur Google

L'Argentin Mauricio Pochettino se présente comme l'un des principaux candidats à la succession de Michael Carrick sur le banc de Manchester United, alors que plusieurs rapports font état de l'ouverture du sélectionneur de l'équipe nationale des États-Unis à vivre une nouvelle expérience à Old Trafford.

Publicité

Alors que Carrick se rapproche d'un départ de son poste pendant la trêve internationale, l'expérience passée de Pochettino en Premier League, ainsi que ses passages à Tottenham et Chelsea, apparaissent comme l'un des principaux facteurs susceptibles de pousser la direction de Manchester United à le choisir.

Le journal The Sun estime que l'entraîneur argentin possède un ensemble d'atouts qui le rendent adapté à cette mission, en passant en revue cinq raisons qui pourraient l'aider à remettre l'équipe sur la bonne voie.

Développer les jeunes talents

Pochettino possède un bilan remarquable en matière de développement des joueurs et de leur capacité à atteindre des niveaux supérieurs, comme cela est apparu clairement avec des noms tels que Harry Kane, Son Heung-min, Dele Alli et Cole Palmer.

Palmer a évoqué l'influence de l'entraîneur argentin sur sa carrière, déclarant dans des propos recueillis par la BBC en mars 2024 : « Il m'a donné la liberté de jouer à ma manière, et j'aime quand il vous accorde cette liberté, car je sens que je suis capable d'exprimer davantage mon potentiel. »

Publicité Publicité

Il a ajouté : « J'apprécie cela. Il vous parle quotidiennement de différentes choses, pas toutes liées au football, mais aussi à la vie. Il sait vous mettre à l'aise et essayer de faire ressortir le meilleur de vous-même. »

Related Topics

Prochains matchs LIV Premier League 11:30 MUN

De son côté, Son Heung-min a déclaré après le limogeage de Pochettino de Tottenham : « Il est inutile de parler de ma gratitude envers cet homme. Les mots sont incapables d'exprimer ma reconnaissance à son égard. J'ai beaucoup appris de vous, pas seulement dans le football, mais aussi dans la vie. »

À Manchester United, Pochettino pourrait trouver un ensemble de jeunes talents aptes à progresser, au premier rang desquels Kobbie Mainoo, aux côtés de Leny Yoro, Ayden Heaven, Patrick Dorgu, Carlos Baleba et Amad Diallo.

Publicité

Redonner une âme au vestiaire

Manchester United a souffert, dans les années qui ont suivi le départ de Sir Alex Ferguson, de problèmes liés à l'esprit d'équipe et à la cohésion entre les joueurs, un point que Ralf Rangnick avait déjà mis en lumière à l'issue de sa mission intérimaire au club.

L'entraîneur allemand avait déclaré : « Pour moi, la plus grande déception réside dans le fait que nous n'avons pas réussi à développer un esprit collectif qui nous aurait aidés dans les différents aspects du jeu. Cela arrive aussi à d'autres équipes, mais pour moi c'était le plus gros problème. »

Publicité

Gary Neville a également évoqué à plusieurs reprises par le passé l'existence de fuites en provenance du vestiaire, à un moment où l'équipe a besoin de reconstruire la relation entre les joueurs et le staff technique.

Pochettino possède une approche différente dans sa gestion des joueurs, accordant une grande importance aux aspects personnels et familiaux, son rôle ne se limitant pas au travail technique sur le terrain.

Publicité

Palmer a déclaré au sujet de la manière dont son ancien entraîneur le traitait : « Il vous parle de tout, comme des problèmes familiaux. Je pense que lorsqu'il sait ce qui se passe en dehors du terrain, il peut comprendre l'impact que cela a sur vous à l'intérieur. Il est vraiment excellent dans ce domaine. »

Quant à Dele Alli, il a décrit Pochettino comme un homme qui le traitait tel un père, ajoutant : « J'ai eu énormément de chance de travailler avec un entraîneur comme lui. C'était un homme formidable doté d'une grande expérience. Il me convoquait quand je me comportais bêtement et il me parlait. »

Publicité

Harry Kane avait lui aussi déjà évoqué l'ambiance créée par l'entraîneur argentin au sein de Tottenham, déclarant en 2016 : « L'entraîneur a instauré une ambiance familiale, une fraternité entre les joueurs. »

L'expérience de la gestion des clubs en difficulté

Toutes les expériences d'entraîneur de Pochettino n'ont pas été avec des clubs traversant leurs meilleures périodes ; il a au contraire pris ses fonctions dans des circonstances difficiles et a réussi à reconstruire des équipes ayant souffert de problèmes techniques et moraux.

Publicité

Lorsqu'il est arrivé à Tottenham, l'équipe traversait une phase agitée après le départ de l'ancien entraîneur Tim Sherwood, qui avait critiqué ses joueurs à la suite de la défaite quatre buts à zéro contre Chelsea en mars 2014, déclarant : « Il y a un manque de caractère, et beaucoup d'entre eux sont trop gentils les uns envers les autres, vous devez faire preuve de davantage de courage. »

À Chelsea, Pochettino a pris ses fonctions après une saison difficile, que l'équipe avait terminée à la douzième place, après n'avoir remporté qu'une seule victoire lors des 12 derniers matchs de la saison précédente, en plus de disposer d'un effectif pléthorique.

Publicité

Dans ces deux expériences, l'entraîneur argentin a œuvré à gérer la diversité des personnalités et à réimposer ses idées au sein de l'équipe.

Avec Tottenham, il a conduit le club à son meilleur classement à l'ère de la Premier League, après avoir terminé la saison 2016-2017 à la deuxième place, et il a également atteint avec lui la finale de la Ligue des champions en 2019.

Publicité

Avec Chelsea, il a réussi à surmonter un début difficile et à terminer la saison parmi les places qualificatives pour les compétitions européennes, tout en développant Cole Palmer et en le transformant en l'une des principales vedettes de l'équipe.

Sa bonne relation avec les médias anglais

La pression médiatique figure parmi les principaux défis auxquels est confronté tout entraîneur de Manchester United, compte tenu de l'intérêt exceptionnel que suscite le club et de la multitude de voix qui commentent ses décisions et ses résultats.

Publicité

Ruben Amorim s'était déjà plaint, en décembre 2025, de l'ingérence de certains anciens joueurs dans l'évaluation de la situation de l'équipe, déclarant : « Parfois, ils ne disposent pas de toutes les informations et regardent Manchester United selon les critères qu'ils ont connus ici, quand l'équipe gagnait toujours. Il leur est donc difficile de voir leur club dans cette situation. »

Erik ten Hag a lui aussi évoqué le mois dernier le rôle des anciens joueurs, estimant qu'ils étaient capables d'aider le club et les joueurs, plutôt que de se contenter de critiquer.

Publicité

En revanche, Pochettino entretient une bonne relation avec la presse britannique, et il est déjà apparu dans l'émission « Stick to Football » animée par Gary Neville.

Neville avait inscrit l'entraîneur argentin parmi les noms qu'il jugeait adaptés pour prendre en charge Manchester United, lors de la recherche d'un successeur à Amorim en janvier, aux côtés de Thomas Tuchel et Carlo Ancelotti.

Publicité

Neville avait défini un ensemble de critères que devait réunir le nouvel entraîneur, parmi lesquels la capacité à gérer les médias, le vestiaire et les propriétaires du club, à proposer un football que les supporters prennent plaisir à regarder, ainsi que le fait de posséder une expérience en Ligue des champions et dans les grands matchs.

Relancer la carrière de Rashford

La capacité de Pochettino à retrouver le meilleur niveau de Marcus Rashford pourrait être l'un des dossiers les plus intéressants au sein de Manchester United, d'autant que le joueur anglais n'a pas encore offert ce que l'on attend de lui depuis son retour dans les plans de l'équipe.

Publicité

Rashford, âgé de 29 ans, est revenu dans le cercle d'intérêt à Old Trafford cette saison, après une période de 18 mois durant laquelle il s'était éloigné du club, vivant deux expériences en prêt à Aston Villa et au Barcelone.

Malgré les qualités qu'il possède, Rashford n'a inscrit ni délivré aucun but lors de ses huit apparitions cette saison, et il s'est également retrouvé sur le banc face à Leeds le mois dernier, avant de manquer des matchs ultérieurs en raison d'un problème à la hanche.

Publicité

Rashford affiche un bilan de 138 buts avec l'équipe première de Manchester United, ce qui fait de la récupération de son niveau passé un objectif important pour le club.

Pochettino pourrait être en mesure de l'y aider, lui qui l'avait déjà encensé en 2022, déclarant : « J'ai toujours aimé Rashford, et je pense que c'est un joueur formidable. »

Publicité

Il a ajouté : « Tout ce dont il a besoin, c'est de confiance et de foi en lui-même pour atteindre le plus haut niveau. Les qualités, il les possède. »