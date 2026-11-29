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Manchester City a laissé passer l'occasion de réduire l'écart avec Arsenal en faisant match nul 2-2 face à ce dernier, lors d'une rencontre marquée par une vive polémique autour des décisions arbitrales.

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Selon le journal Sport, Alf-Inge Haaland, père de l'attaquant norvégien de Manchester City, fait partie des personnalités qui ont le plus exprimé leur colère et leur mécontentement.

Le père de Haaland, qui a lui aussi défendu les couleurs de Manchester City entre 2000 et 2003, n'a pas caché sa colère après le refus d'accorder un penalty pour une main de Gyökeres dans les dernières secondes du match.

« Quelle blague ridicule », a-t-il écrit dans une réaction furieuse, à propos d'une décision qui aurait pu avoir de lourdes conséquences dans la course au titre de Premier League.

Manchester City avait réussi à mener à deux reprises à l'Emirates Stadium. Erling Haaland a ouvert le score avant que Kai Havertz ne remette les deux équipes à égalité, puis Enzo Fernández a redonné l'avantage à l'équipe visiteuse dès le début de la seconde période.

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Mais la colère du père de Haaland n'était pas un cas isolé. Gary Neville et Roy Keane, légendes de Manchester United, ont eux aussi vivement critiqué la prestation de l'arbitre John Brooks en commentant le match sur Sky Sports.

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Dans leur cas, les critiques portaient sur un incident survenu entre Jurrien Timber et Jérémy Doku en première période.

Le défenseur néerlandais a semblé tirer les cheveux de l'ailier belge lors d'un accrochage entre les deux joueurs loin du ballon. L'assistance vidéo à l'arbitrage a examiné l'action, mais n'a pas trouvé d'images suffisamment probantes pour recommander l'expulsion du joueur d'Arsenal.

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« Il l'a clairement attrapé par une partie de ses cheveux et par son maillot, mais pourquoi Timber fait-il ça ? », s'est interrogé Gary Neville.

Neville s'est montré catégorique dans son jugement sur la décision arbitrale : « Je pense que si on tire les cheveux de quelqu'un, on doit être expulsé. J'en suis vraiment convaincu. »

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Fait notable, c'est Jurrien Timber lui-même qui a inscrit le but de l'égalisation finale pour Arsenal (2-2).

Dans la même veine, Roy Keane a remis en cause le manque de cohérence des critères d'arbitrage en Premier League, rappelant des cas récents où d'autres joueurs avaient été expulsés pour des faits similaires.

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« Je pense que Jurrien Timber méritait d'être expulsé sur cette action », a déclaré la star irlandaise.

Et d'ajouter : « J'ai essayé de regarder l'action sous tous les angles possibles, et je vois toujours la main de Timber agrippée aux cheveux de Doku. Il ne s'est pas contenté de les tirer en s'en sortant impunément, il a attrapé Doku et l'a fait tomber. Doku est tombé parce qu'il sait que Timber lui a tiré les cheveux, il n'est pas tombé sans raison. »